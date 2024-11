Ana Rosenfeld contó hace cuántos meses Mauro Icardi no paga la cuota alimentaria

"Hace 6 meses que Mauro Icardi no cumple la cuota alimentaria", aseguró la letrada en A la Barbarossa (Telefe). Y cuando Analía Franchín intervino recordando que Wanda cobra dinero de los alquileres de los departamentos que tiene en común con el futbolista, Rosenfeld aclaró: “Cuando se firma el convenio de separación de bienes, Wanda se queda con inmuebles y Mauro con efectivo para compensar esas propiedades”.

Asimismo, a pesar de que la abogada de Nara no aclaró si Mauro Icardi está incumpliendo con otras cuestiones, remarcó seria: “¿Se acuerdan cuando ustedes contaban que le bloqueaba las tarjetas de crédito y las desbloqueaba? Eso también es violencia, aunque no te pegue una piña. No nos coloquemos en una situación extrema”.

Y por último, dejó en claro que el acuerdo de Wanda con Icardi no es comparable con el que firmó con Maxi López en su momento, donde ella se quedó con la casa del country Santa Bárbara para compensar la cuota alimentaria de los tres hijos que tienen en común y que sentó precedente en otros casos.

Se conocieron los detalles de la pericia psiquiátrica a Wanda Nara y Mauro Icardi: "Miedo"

La crisis entre Mauro Icardi y Wanda Nara se transformó en una difícil batalla legal y tras presentarse a la Justicia se conocieron los resultados de la pericia psiquiátrica que el juez ordenó realizar a la pareja.

Lo cierto es que Mauro tendría que haberse presentado la semana pasada, pero al no presentarse se definió realizarla el próximo 29 de noviembre, mientras que la Wanda si fue realizada el pasado viernes.

"Me dicen que en la pericia psicológica de Wanda sale todo a la luz lo que nunca se animó a contar", informó el periodista Mariano Yezze en DDM (América).

Luego, precisó: "La susceptibilidad de Wanda a ser manejada, manipulación hacia ella, una persona con mucho miedo... son algunos de los resultados que arroja supuestamente esta pericia".

Además, en A la Tarde (América), Pochi comentó: "Wanda estuvo tres horas el viernes contándole a los peritos, acerca del tipo de maltrato recibido por parte de Mauro Icardi. Las posibles agresiones verbales, psicológicas, simbólicas, ambientales y económicas referidas hacia la señora Nara".

Por otro lado, Wanda hizo declaraciones sobre la crisis en su relación con Mauro Icardi y detalló lo ocurrido la escandalosa noche en que ambos se encontraron en el Chateau Libertador.