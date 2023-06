Ángel de Brito anunció dos nuevas confirmadas para el Bailando 2023

"Es la única que no vino a LAM", acotó Yanina Latorre. "Es la virgen de LAM. La vi en una nota diciendo que no baila, que no estaba segura del Bailando, parece que cambió de opinión. La llamaron y adentro", contó de Brito. "Le encanta la cámara", dijo Latorre sobre la exdiputada.

Romina Uhrig

"La otra si la adivinan les pago una comida a cada una", les dijo Ángel a las angelitas. "Está vinculada al deporte, a la Selección. No juega al fútbol femenino. Tiene 39 años, no está casada, está en pareja", comenzó diciendo el conductor sobre la segunda confirmada.

"Salió con un basquetbolista, tiene dos amigas muy famosas, una es Gianinna Maradona. Ella es excelente en un deporte y vivió de ese deporte. Es una ex leona", agregó Ángel. "Es Noel Barrionuevo y es ex leona, jugadora de la Selección argentina de hockey. Tiene mucho entrenamiento, vamos a ver si se mueve", confirmó.

"¿Cómo se llega a este nombre?", preguntó Fernanda Iglesias. "No tengo la más mínima idea", le respondió Ángel. "Como Fernanda Sosa... recomendaciones", lanzó Yanina. "Ese es un caso aparte, pero ella es una jugadora de elite, no es una cualquiera", sostuvo el conductor.

Ángel de Brito confirmó este jueves en LAM que Mónica Farro participará en el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli. "Estuvimos diez días negociando. Estoy muy feliz", afirmó la bailarina que estuvo en el ciclo de América TV.

"¿Tenés bailarín, coach?", le preguntó el conductor a Farro. "No, cerramos hoy. No, no tengo nada. Yo propuse algunos nombres que creo que por ahí me sirven", le respondió. Mónica Farro en las ediciones anteriores bailó con Nicolás Scillama y con Cristian Ponce.

"El primer año que estuve en el Bailando llegué a los últimos seis, y el último año que estuve llegué a los últimos catorce, creo", contó la rubia sobre su experiencia en el certamen de baile más importante de la televisión.

"Yo me divertí mucho, y ahora vengo con otra cabeza... pasó tanto tiempo. Hoy me voy a pelear con todos, pero desde el humor, no me voy a callar nada, no me van a hacer llorar", lanzó Farro. Y sobre la negociación con los productores del Bailando dijo: "Ellos están felices de tenerme y yo estoy feliz de estar".