Ángel de Brito cruzó Furia de Gran Hermano tras su explosiva reacción: "Te están usando y te van a..."

Además, Furia mencionó a Ángel de Brito y aseguró: "Dedicate a otra cosa, a hablar de cosas más importantes, como que hay un niño perdido. Hay un montón de cosas más importantes en Argentina antes que hablar mal de mí. Dedicate a otra cosa".

image.png

En su cuenta de Twitter, el conductor de LAM le dedicó un mensaje contundente a la ex GH: "Hola @FuriaScaglione acá estoy bebé, ¿qué pasa Zulma Lobato?".

Por último, Ángel le dio un consejo a la estratega. "Te están usando, te van a forrear, facturan millones a costa del programa y a Uds les dan chauchas. Abrí los ojos!", advirtió.

El picante ida y vuelta entre Yanina Latorre y Furia de Gran Hermano: "Andá a lavarte los dientes"

La exparticipante más polémica de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione, disparó este jueves contra la panelista de LAM (América TV), Yanina Latorre.

Todo surgió cuando dialogaba con Walter 'Alfa' Santiago, Laura Ubfal y Gastón Trezeguet en el programa de streaming Se picó. “Ya hicieron un programa conmigo, fui la protagonista, se llenaron todos de guita, déjenme vivir. Me van a dejar porque ya no saben de que más hablar, ya no pueden más”, sostuvo Furia.

"Por ahora, no te van a dejar, porque seguís rindiendo", le dijo Ufal. "Sí, porque ya no tienen más de qué hablar", le respondió y apuntó filosa: “Yanina Latorre, lavate los dientes, porque tenés un olor a mie... en la boca".

"Lavate los dientes, si te gusta el show yo te doy show. Mejor si me dan mas hate, me suben los seguidores”, agregó la doble de riesgo.

Más tarde, Latorre, como era de esperarse, le contestó sin vueltas: “¿Qué descargo voy a hacer de alguien que no existe? ¿Quién es Furia? Es una chica que está agrandada porque estuvo en la casa de Gran Hermano, ni siquiera llegó a la final, se fue casi con el 70 por ciento de los votos del público en contra".

“Desde que salió de la casa, entre Laura Ubfal, Lorna, y Gastón Trezeguet le están haciendo creer que es Madonna. Ella habla en tercera persona, se compara con Maradona. Furia, ¿qué hiciste? ¿Quién sos? Ahora, si me permiten, me voy a lavar los dientes porque solo tengo olor a mierd... cuando la nombro”, cerró picante.