Ángel de Brito despejó especulaciones y aclaró por qué bloqueó a Andrea Taboada en las redes

andrea taboada bloqueada redes angel de brito 1.jpg

"Yo no entender me bloqueó hace bastante ya...", expresó con sorpresa Andrea Taboada, panelista de DDM, compartiendo las capturas sin poder ver los mensajes.

Al ver estos mensajes de su es compañera, Ángel de Brito utilizó la misma red social para despejar cualquier tipo de especulación y aclaró por qué bloqueó a Taboada de sus redes sociales.

andrea taboada bloqueada redes angel de brito.jpg

"Estaría chupado y me equivoqué. Debe ser el tinto @andretaboada. Besos", lanzó picante el conductor de LAM, América Tv, con varios emojis de ositos.

Si bien no quedó muy en claro qué pasó entre los dos, lo cierto es que el conductor no dejó pasar el tiempo y salió al cruce de la acusación virtual de su ex compañera de programa.

¿Cómo seguirá la historia?

andrea taboada bloqueada angel de brito aclaracion.jpg

Ángel de Brito reveló detalles desconocidos de la salida de Andrea Taboada de LAM

A mediados de junio, Andrea Taboada se despidió entre lágrimas del programa LAM después de muchos años de trabajo junto a Ángel de Brito, con quien los unía una gran amistad.

Ante las consultas de sus seguidores sobre cómo quedó su vínculo con la panelista, el conductor dio detalles inéditos de la salida de Andrea de su programa y por qué se fue.

El periodista y jurado del Bailando 2023 reveló que dejaron de ser amigos con la periodista después del viaje que hicieron juntos y que la despedida del programa fue acordada.

angel de brito andrea taboada.jpg

"Trabajé 15 años, acordamos su salida de #LAM. Hablado durante 6 meses. Ella no aceptaba el cambio. Y me encargué personalmente que tenga un trabajo premium con Mariana Fabbiani. Misma productora, mismo canal", reveló Ángel de Brito desde su cuenta de Twitter.

Luego, desde sus historias de Instagram ante la consulta de un seguidor, explicó cómo está su vínculo con Taboada y por qué dejaron de ser amigos.

"Dejamos de ser amigos después del viaje increíble que hicimos juntos. Y lo hablamos en privado, seguimos trabajando juntos un año más", se sinceró.

Y remarcó al respecto: "Nadie se enteró. Volvería a trabajar más adelante. No tengo ningún problema personal con ella".