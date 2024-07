Ángel de Brito dio detalles de su salud tras ausentarse en LAM: "Tengo que hablar lo menos posible"

"Me dijo: 'Mirá si no llego a esta noche'. Creí que me estaba cargando, pero no. Fue al médico cuando terminó el programa, porque le costó hacerlo, y se quedó sin voz. No sabemos cuándo retorna", había agregado.

En las últimas horas, a través de su canal de difusión en Instagram, Ángel anunció: “Diagnóstico: estado gripal, faringitis. Me mandaron a hisopar estreptococo”.

Además, explicó cuáles fueron las indicaciones que le dieron los médicos: “Reposo. Hablar lo menos posible. Paracetamol. Sin antibióticos”. Y Yanina le respondió: “Todo es un drama, no quiero terminar así”.

Sin embargo, más tarde, el presentador dio buenas noticias sobre su salud: “Me hisopé. COVID negativo, estreptococo negativo”.

Ángel de Brito se ausentó a LAM y generó preocupación por su salud

