Ángel de Brito mandó al frente a Beto Casella y contó con qué famosas salió en secreto

Cuál fue el fuerte mensaje de Edith Hermida a Beto Casella por su despedida de Bendita

Después de más de dos décadas de trabajo codo a codo, la historia televisiva que unió a Edith Hermida y Beto Casella llega a un punto de inflexión. El conductor se despide de Bendita, el ciclo que marcó una era en El Nueve, para iniciar un nuevo desafío profesional en América TV a partir de 2026. Sin embargo, no todos los integrantes del histórico equipo lo acompañarán en ese cambio de pantalla.

En este contexto, Edith Hermida tomó la decisión de no sumarse al nuevo proyecto de Casella y continuar su propio camino. La noticia no pasó inadvertida y, lejos de una despedida silenciosa, la panelista eligió expresarse públicamente con un mensaje cargado de emoción que dejó en evidencia el vínculo personal y laboral que construyeron a lo largo de tantos años.

A través de sus redes sociales, Edith compartió una imagen abrazada al conductor, ambos visiblemente conmovidos, y escribió palabras que reflejaron el impacto de la separación profesional. “Hoy es el último día de Beto Casella en la conducción de Bendita yo todavía no me lo creo. Siempre siempre te voy a desear lo mejor... Sos groso! Te quiero y ya te extraño!”, expresó, acompañando la publicación con emojis y gestos de cariño.

Lejos de quedarse ahí, Hermida profundizó su sentir y dejó en claro que el desenlace no era el que imaginaba. “Nunca imaginé que las cosas se dieran así.. Pero la vida sorprende! Te quiero”, agregó, sumando además un sticker con la frase “I love you”, que terminó de sellar el tono afectuoso del posteo.

La respuesta de Beto Casella no tardó en llegar. Desde su propia cuenta, el conductor replicó la misma imagen y devolvió el saludo con un mensaje breve pero sentido: “Gracias negra, yo también quiero lo mejor para vos”. Un intercambio que confirmó el respeto y el cariño mutuo, más allá de los cambios profesionales que se avecinan.

Estos mensajes se conocieron pocas horas antes de la última emisión de Bendita con Casella al frente, poniendo fin a un ciclo de más de 20 años repleto de debates, risas, cruces y momentos televisivos que quedaron en la memoria de la audiencia.

El tema no pasó desapercibido en otros programas del espectáculo. En Intrusos, el equipo analizó al aire la despedida pública de Edith Hermida. Adrián Pallares fue contundente al observar la imagen compartida: “Es una foto fuerte. Una foto con un jefe... Yo no recuerdo”, señaló, marcando lo inusual del gesto.

Por su parte, Paula Varela sumó una lectura aún más intensa sobre la situación: “Aparte es fuerte para hacerlo en público. Si esto lo hizo en público, cuánto le habrá escrito por privado”. Así, la despedida entre Edith Hermida y Beto Casella se convirtió en uno de los momentos más comentados del mundo televisivo, cargado de emociones, historia compartida y un cierre que no pasó desapercibido.