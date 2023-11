Ángel de Brito rechazó ir al programa de Andy Kusnetzoff y explicó los motivos

image.png

Ángel de Brito no esquivó el asunto y fue muy claro. “No me gusta ir de invitado. Estoy todo el día en la tele. Y no me gusta contar anécdotas", fue la fundamentación que dio el conductor de LAM sobre su rechazo a ir al clásico de Telefe.

Las veces que le hicieron notas para LAM, Andy Kusnetzoff ha aprovechado para reclamar por la visita de Ángel de PH: Podemos Hablar. "Cuando Ángel venga a PH, hablamos", le ha llegado a decir el conductor al cronista del ciclo de espectáculo.

El fulminante mensaje de Ángel de Brito contra Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Dos lacras"

Hace unos días, Ángel de Brito anunció la separación de Marina Calabró y Martín Albrecht. Al hablar de la ruptura, el conductor de LAM indicó que él tenía la información hace tiempo, pero la guardó para cuidar a su colega y amiga, algo que no hizo Rodrigo Lussich, quien dio la primicia más allá de tener un afectuoso vínculo con la panelista de Lanata sin filtro.

"En las noticias del día, se separó Marina Calabró. Hoy Lussich dio la primicia en su cuenta de Twitter y yo, obviamente, como soy amigo de ella hace mucho tiempo conocía la noticia. Se separó a principios de junio, su pareja de hace diez años es Martin Albrecht, gerente comercial del canal, y por lo vengo charlando hace tiempo, se separaron en buenos términos. Desgaste es lo que dicen los dos", expresó el periodista.

Embed

En Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich apuntó contra Ángel de Brito. El conductor de LAM dejó en evidencia al periodista de El Trece, que prefirió dar una primicia en vez de cuidar su amistad con Marina.

“Que seas vos el que se impacta, asombra, que cínicamente se sorprende porque traiciono a una amiga, ¡después de lo que le hiciste a Andrea Taboada! ¿Te llama la atención que alguien traicione a una amiga?”, manifestó Lussich.

“¡Vos no tenés cara, De Brito! Sos un caradura, de verdad te lo digo, Ángel. Te conozco de toda la vida. A Andrea Taboada la ninguneaste, la forr... humillaste, la ignoraste al aire, un día la echaste como a un perro a Taboada, ¿y vos te sorprendés de que traicione a una amiga? Vos no tenés cara”, completó el conductor de Socios del espectáculo.

Angel de Brito Tuit.jpg

La respuesta de Ángel de Brito no se hizo esperar. En su cuenta de Twitter, el conductor de LAM fue tajante al hablar de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Las lacras de @rodrigolussich y Pallares traicionan a su amiga Marina Calabró y quieren desviar el tema usándome. Dos basuras de amigos. Fracasaron en América y ahora en El Trece. Se la comieron doblada con Jorge Rial cuando se metió con la sexualidad de Pallares. No sirven para nada".