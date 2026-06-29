Revelaron quién sería el nuevo novio multimillonario de Luciana Salazar: "Es dueño de..."

Ochoa también contó que, si bien el empresario tiene una importante presencia en Estados Unidos, mantiene propiedades en Argentina. "Él acá tiene varias propiedades vive pero vive más en zona sur", precisó.

Para el panelista, no se trataría de un vínculo reciente o casual. "Es una relación formal", sostuvo. En ese momento, Carolina Molinari aportó su mirada sobre el viaje de Salazar: "Si llevás niñero es porque dormís con el tipo", lanzó.

Intrigada por el tiempo que llevaría la pareja, Denise Dumas le consultó: "Hace cuánto estarían juntos, Pepe". El periodista respondió: "Me hablan de hace unos meses".

Sobre el perfil del empresario, agregó nuevos datos: "Él es separado, tiene un hijo, tiene mucho dinero, es empresario tecnológico, le va a bárbaro".

Finalmente, reveló su identidad: "El tipo se llama Eduardo Wassi un tecnológico multimillonario".

Qué dijo Luciana Salazar sobre los rumores de romance con Máximo Kirchner

En las últimas horas, Luciana Salazar decidió utilizar sus redes sociales para poner fin a un viejo rumor que volvió a circular y que la vinculaba sentimentalmente con Máximo Kirchner.

"Mi teléfono explota de gente que me llama para ver si es verdad que salgo con Máximo K", comenzó escribiendo Luli en sus historias de Instagram, sorprendida por la insistencia del tema.

La modelo fue tajante al recordar que esa versión ya había sido desmentida en varias oportunidades: "La verdad es que no entiendo quién está haciendo viral algo que ya se desmintió hace varios años atrás. Desde el año 2019 que me adjudican ese romance y que me cansé de desmentirlo".

Además, dejó en claro que no existe ningún tipo de vínculo con el dirigente político. "No lo conozco, ni jamás me lo crucé en mi vida", aseguró la madre de Matilda, despejando cualquier especulación.

Finalmente, Luciana apuntó contra quienes estarían detrás de reinstalar la versión. "Quien esté atrás de esto (que me imagino) terminala. Ya no saben más cómo molestar e inventarme cosas", lanzó molesta, dejando en evidencia su hartazgo por la situación.