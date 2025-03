Ángel de Brito reveló qué famosa se bajó de su programa antes del debut: "No quiere firmar"

"¿Qué le pasó? Le pasó Karin Cohen. No le gustó lo que le hicieron a Karin Cohen. Vio todo el cuento que hicimos ayer, que le bajaron la foto, vio la nota de Karin llorando, que se puso mal", detalló Ángel.

Ahí, Pepe Ochoa acotó: "Hoy le habían propuesto a una persona coconducir con Graciela. ¿El Nueve se está enterando por vos?". "Probablemente", le respondió el animador.

Acto seguido, De Brito leyó los mensajes que le envió Alfano. "Sé que ayer tocaron el tema del programa. El canal quiere que firme, pero no me dan ninguna información concreta del proyecto. Por lo tanto, no voy a firmar", contó Ángel.

Y continuó: "Por otro parte, tampoco me gusta ser parte de esto que le está pasando a Karin Cohen. Dice Graciela Alfano: 'la vi llorando y me dio mucha tristeza. Es una excelente profesional y todos sabemos lo que es que te separen de un programa'".

Por último, De Brito leyó: "Hay otro formato que me ofrecieron pero veremos. Mis representantes están trabajando en el tema".

Graciela Alfano confesó quién le sacó la foto totalmente desnuda que fue viral

Graciela Alfano estuvo invitada al programa de sábado de Mirtha Legrand y confesó quién le tomó la foto totalmente desnuda que revolucionó las redes hace poco tiempo.

La actriz fue consultada por la conductora sobre esa imagen tan comentada en la virtualidad que ella misma había subido y contó cómo se dio y quién le tomó la foto.

“¿Te hiciste una foto desnuda?”, le preguntó Mirtha Legrand a Graciela Alfano, quien contó: “Sí, es que me encanta, estoy muy bien con mi cuerpo”.

“¿Podemos saber quién te tomó la foto?”, insistió Chiquita sobre el tema. Y la actriz de 72 años confió: “Ah, sí, es la pregunta. Me lo han preguntado porque justo me había encontrado con Ronaldinho. viste que la gente inventa. Saqué una foto con Ronaldinho en el ascensor y todos creían que Ronaldinho me había sacado la foto".

Lejos de tratarse de alguna pareja u hombre en su vida, Grace contó que le pidió a una de las chicas del hotel que la ayude a tomarse esa imagen al desnudo que tuvo gran repercusión.

"En realidad fue una de las chicas del hotel en donde yo estaba. Le dije ‘vos te tenés que quedar inmóvil acá. No te podés mover porque mi brazo está tapando justo lo que tiene que tapar. No te muevas’. Sacó una toma buenísima, se viralizó y bueno, me encantó”, comentó Alfano.