Ángela Leiva enfrentó los rumores de romance con un famoso periodista deportivo

Ángela Leiva y Gastón Edul

Así las cosas, tras esta nueva versión de romance el periodista Ángel de Brito se comunicó con la cantante durante su programa de streaming en Bondi Live y leyó al aire la respuesta que la misma le dio.

“Mi ahijada Ángela Leiva me contesta: ‘Hola Angelito. Somos compañeros, hacemos tortas, salimos, nos llevamos bárbaro, eso. Jajaja’”, replicó el conductor.

Sin embargo, dejó en evidencia que no quedó conforme con la respuesta y de manera picante concluyó: “Ángela Leiva se lo está re comiendo a Gastón Edul, pongo la firma acá, romance confirmado. Están culeando”.

Ángela Leiva habló por primera vez de su separación de Gabriel Mikelovich: "Lo intentamos mucho tiempo"

Ángela Leiva habló por primera vez de su separación de Gabriel Mikelovich tras tres años de noviazgo después del comunicado que hizo desde las redes sociales anunciando el final de la relación.

De visita al programa Intrusos, América Tv, la cantante de cumbia se refirió a las razones que llevaron a terminar su vínculo con el músico que aún trabaja en su banda.

"Es un buen momento para estar sola porque estoy a full y en otro momento no lo hubiese podido hacer, lo hubiese sufrido mucho más", se sinceró la vocalista.

Y en cuanto a si su ahora ex seguirá formando parte de su grupo, comentó: "Va a ser una decisión de él, yo lo quiero, lo amo".

En cuanto al final de la relación, Ángela Leiva comentó que trataron de seguir adelante y no pudieron: "Lo intentamos mucho tiempo y creo que amarse también es saber decir: 'hasta acá'. Es muy difícil el ritmo de vida y el crecimiento de meta que uno tiene en la vida".

"Fueron tres años que intentamos, no es la primera pelea que tuvimos. Tuvimos una relación linda pero cuando tenés que charlar todo y no es orgánico... Siempre priorizo el amor propio", concluyó la artista, quien este año tendrá su debut teatral como protagonista de School of rock en el teatro Gran Rex desde el 20 de junio.