Apareció el video del momento en que L-Gante perdió una de sus joyas más caras en el mar

Al principio de la charla dijo que estaba “bien” y “tranquilo”. “Disfrutando del verano, en la costa de nuestro país, Mar de Plata, en este caso. La pasamos muy bien”, dijo.

“Hay una perlita de hoy que no es tan buena. ¿El tema de la cadena, puede ser?“, preguntó el periodista. ”Sí. Estaba filmando un videoclip con una moto de agua, chapuzón y bloom, se me desprendió la cadena y quedó. Lo que el agua se llevó por ahí“, lanzó, con su clásica ironía.

Ahora apareció el video con los minutos previos a que suceda ese "accidente" que por suerte no pasó a mayores. En las imágenes se lo ve a L-Gante paseando en moto de agua junto a Dami Bravo.

L-Gante contó que pasó en el reencuentro con Wanda Nara y sorprendió con su confesión

En medio la tensión total con la China Suárez y Mauro Icardi, Wanda Nara se reencontró el fin de semana con L-Gante en un boliche donde el cantante brindó un show.

En una nota con Intrusos, América Tv, el cantante sorprendió con los detalles de su reencuentro con Wanda a poco de separarse.

"Tuve un reencuentro, Wanda me fue a ver a un show en Zona Norte. Yo ando bien, tener un momento de buen trato, nos extrañamos, unas caricitas... Bien", dijo Elian Valenzuela.

"Nunca se perdió nada, la llama sigue encendida", reconoció el artista desde Mar del Plata. Y sobre la separación de la mediática, reconoció: "Necesitaba relajar un poco".

"En lo familiar no me gusta meterme. Le deseo lo mejor, si se crean parejas nuevas que sean fuertes. Yo en la mía mientras tanto", opinó del escándalo entre Suárez, Icardi y Nara.

Sobre cómo notó a Wanda, L-Gante observó: "La veo bien, relax y bastante despierta, disfrutando de sus hijos".

Y remarcó sobre su relación con la conductora: "De a poquito nos vamos asomando con lo nuestro. Sé que el vínculo nuestro es bastante fuerte y para romper se necesita un gran problema o algo mayor. No nos vamos a pelear por boludeces".

L-Gante contó que casi se cruza con la China Suárez y Mauro Icardi el viernes en una popular fiesta en La Feliz: "Iba a ir a la Bresh, yo lo saludaría, zarpado no me sentiría, problema no hay. Le deseo lo mejor".