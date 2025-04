Aseguran que Lourdes recibió información del afuera y piden su expulsión de Gran Hermano

“A veces lo que vos ves en algunos casos no es, porque todo parece alegría y capaz que no. Yo te veo y me encanta, no importa que grites, pero cuando necesites hacerlo que no sea agresivo. No me gusta”, le aconsejó.

Además, ante la negativa de su hija, resaltó: “Vos tenes que bajar un poco. La vida no es blanco o negro, a veces le tenes que poner un poco de gris". Esta conversación, no fue bien recibida por los fanáticos, que enseguida cuestionaron a la mujer en las redes sociales. "

"Mucha info del afuera, le está diciendo que la gente no banca su agresividad", "Che, expulsión", "Que se vaya hoy esta, ¿cuánta más información va a dar?", "¿Información de afuera no?", "Está marcando línea y juego", comentaron.

La repudiable actitud de Lourdes cuando entró Pablo, el amigo transformista de Selva, a Gran Hermano 2024

Los participantes de Gran Hermano 2024 (Telefe) vivieron una noche especial con el ingreso de sus familiares a la casa y se vivió un momento de profunda emoción.

Cada uno de los 12 jugadores que quedan en el reality recibió la visita de un ser querido y uno de los momentos más polémicos fue el inocultable gesto que hizo Lourdes Ciccarone al ver ingresar al amigo de Selva Pérez.

Se trata de Pablo, un amigo de toda la vida de la uruguaya que es actor, humorista y se dedica a realizar shows de transformismo.

“El show va a ser total. Me prendo en todo y con Selva tenemos la misma química. Ella funciona con mucho estímulo así que yo sé por dónde ir”, aseguró Pablo antes de ingresar a la famosa casa.

Cuando Selva se abrazó emocionada con su amigo, las cámaras registraron el momento donde Lourdes no ocultó el gesto con su rostro y mirada, acción que tuvo mucha repercusión y duras críticas desde la red social X.

Los usuarios en X fueron durísimos con Lourdes al notar su gesto mientras miraba a Pablo. "La mirada de las mil discriminaciones"; "La cara de asco de Lourdes discriminando al amigo drag de Selva"; "No podes ser tan mierda, Lourdes, te está mirando todo un país, bolu..! Mirando con asco a Pablo, el amigo de Selva"; "La cara de Lourdes ella lo discriminó mil veces en silencio"; "¿Qué onda la cara de Lourdes cuando entró Pablo, el amigo de Selva? No hace falta especialista en interpretación de gestos che", cuestionaron desde la red social.

