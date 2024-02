Aseguran que Manzana no hizo el casting para entrar a Gran Hermano: "Lo fueron a buscar"

Embed

En sus redes, Coscu, que es amigo de Federico Farias, hizo una declaración polémica. El influencer dejó entrever que en la producción de GH querían alguien con el perfil de Manzana.

"Para meterle un poco de picante a la casa llamamos a un famoso. ¿Y qué famoso puede venir? ¿Nicki Nicole? No, nos va a decir que no, ¿Duki? No, no nos levanta el teléfono, ni nos registra. Bueno, llamamos a algún otro a ver si levanta el tubo y quiere venir sin hacer casting, directo a la casa", sugirió Coscu debe haber la charla entre los productores del reality.

Y remató: "A ver, ¿ustedes creen que Manzana mandó una petición para entrar a Gran Hermano e hizo un casting? Lo fueron a buscar, seguramente".

Sabrina y Alan estuvieron juntos en una fiesta tras salir de la casa de Gran Hermano: ¿hay amor?

En la casa de Gran Hermano, Sabrina Cortez y Alan Simone hicieron match enseguida. Durante el tiempo que estuvieron en el juego, la mendocina y el joven de Chivilcoy se mostraron cómplices frente a las cámaras.

Aunque en el reality ponían frenos a la relación, ahora -que ambos están afuera- parece que el vínculo sigue más vivo que nunca. En las últimas horas se conoció que estuvieron en la fiesta Bresh y se los vio felices.

Para su look, ella optó por lucir un vestido negro brilloso con transparencias de manga corta con una musculosa del mismo tono debajo de la prenda, la cual combinó con un pequeño bolso rectangular. Él, en tanto, decidió usar una remera blanca de manga corta oversize con la leyenda “Endovant Future Nostalgic” en uno de los extremos superiores.

En Gran Hermano, Sabrina no quería avanzar con Alan porque ella estaba en pareja con Brian Fernández, aunque el noviazgo estaba en la cuerda floja. Al abandonar el juego, la rubia terminó de distanciarse de su pareja y se acercó más a su ex compañero de convivencia.

“Yo ya lo dije, a mi me atraía mucho que una persona se preocupara por mí. Él me daba mucha atención, me buscaba, preparaba el mate, nos moríamos de risa. Una persona que para mí era magnética. Él me la hacía pasar muy bien”, reconoció la mendocina al ser consultada por Santiago del Moro sobre el muchacho de Chivilcoy.