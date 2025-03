Así reaccionó Viviana Canosa cuando se enteró de la "muerte" de Jorge Rial: "Me acordé..."

“Ahí me di cuenta que te quiero. Me quedé como que no, y Martina que se vio mi cara me dijo 'mamá, se murió el señor con el que vos trabajabas hace mucho'. Fue como que me pasó la historia nuestra por delante”, reconoció.

Automáticamente, le pidió Rial detalles que lo que sucedió aquel día y el periodista contó: "Estuve ocho minutos muerto. Tuve un paro cardíaco. Tuve suerte de estar justo en terapia intensiva. Me habían subido para hacerme un cateterismo y ahí me quedé. Tengo un desfibrilador puesto. Estuve clínicamente ocho minutos muerto".

"Me salvó un enfermero, que fue el que no se rindió. Porque me dieron todo lo que me tenían que dar, descargas eléctricas, inyección, todo. El enfermero, siendo muy creyente en Dios, se sentó arriba mío y me sacó", explicó.

Por último, describió: "Vi la luz… El recuerdo que tengo es una calidez absoluta. Estaba todo muy calentito, yo me imagino que debe ser como estar dentro del útero de tu madre. Yo veía mis manos… de golpe alguien me sacó. No escuché a nadie".

Rating: cuánto midió Viviana Canosa con la entrevista a Jorge Rial

Viviana Canosa regresó este lunes 10 de marzo a la pantalla chica con Viviana en vivo, su nuevo ciclo en la pantalla de El Trece. Y en su regreso la conductora tuvo un mano a mano nada más y nada menos que con Jorge Rial, con quien se reencontró 25 años después.

