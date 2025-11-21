Baby Etchecopar reveló que tiene dos habitaciones blindadas en su casa: el estricto protocolo de seguridad

Ante esta confesión, fue inevitable la pregunta de si se siente encarcelado. Pero su respuesta fue tajante: “No, la verdad que después de lo que me pasó a mí, no duermo. Escucho una hoja que cae y me despierto. Hay una coreografía armada, por las dudas, con la familia, que la tenía también hace 12 años, y me pude defender”.

Asimismo, concluyó señalando que ya sabe cómo deben proceder en caso de emergencia por culpa de la creciente inseguridad y el miedo con el que vive desde hace más de una década. “Todo un protocolo de puertas, de entrada, de subida, de bajada. La perra ladra y ya está todo armado. Somos dos y la señora que trabaja acá en casa también. Tengo gente amiga que está en seguridad y te dice más o menos lo que tenés que hacer”, concluyó.

Baby Etchecopar - inseguridad - captura Desayuno Americano

Cómo fue el reciente intento de robo a la casa de Valeria Mazza, vecina de Baby Etchecopar en San Isidro

El miércoles por la tarde, la tranquilidad del hogar de Valeria Mazza en San Isidro se vio abruptamente alterada cuando un grupo de cinco delincuentes ingresó a la vivienda. Según trascendió, la situación terminó de forma inesperada gracias a la reacción de una de las hijas de la ex modelo, quien, al advertir la presencia de los intrusos, empezó a gritar y logró que escaparan.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, tanto la Policía bonaerense como el Poder Judicial están abocados a identificar a los responsables. Los ladrones quedaron registrados en distintas cámaras de seguridad instaladas en la zona y, según las primeras sospechas, se trataría de jóvenes, posiblemente menores de edad.

El episodio comenzó cuando el grupo se presentó en la puerta simulando ser trabajadores de jardinería, específicamente cortadores de pasto. Después de ese primer acercamiento, aprovecharon un descuido, saltaron el portón principal e ingresaron al predio sin ser detectados en ese momento.

Una vez dentro del inmueble, los ladrones se movieron rápidamente y tomaron una mochila que encontraron en uno de los ambientes de la casa. Pero el golpe no duró demasiado: la hija de Mazza, que se encontraba en el lugar junto a una amiga y dos empleados, los vio en plena acción. Frente a la inesperada escena, comenzó a gritar, lo que llevó a los delincuentes a emprender la huida de inmediato.

En medio de la fuga, los intrusos dejaron la mochila tirada en la entrada de la residencia. No obstante, y según el parte policial, sí habrían logrado llevarse algunos perfumes antes de escapar del lugar.

Tras lo ocurrido, uno de los empleados llamó al 911 y efectivos de la comisaría 4ª de San Isidro, con jurisdicción en la zona de Las Barrancas, se presentaron en el domicilio para recopilar información, entrevistar a los presentes y reconstruir la secuencia del hecho.

La causa quedó en manos del fiscal adjunto Patricio Ferrari, quien ordenó la intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro. Los investigadores ya analizan imágenes de cámaras privadas y municipales, en las cuales se observa al grupo caminando por el barrio pocos minutos antes del robo.