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Boy Olmi opinó sobre el escándalo de Florencia Peña y Luzu: "Tus palabras no pueden ir..."

El actor, amigo y excompañero de la conductora, reflexionó sobre la difusión de la noticia falsa vinculada al padre de Lionel Messi, cuestionó el vértigo de los medios y lamentó las consecuencias que tuvo el episodio para todo el equipo de trabajo.

3 jul 2026, 07:00
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Boy Olmi opinó sobre el escándalo de Florencia Peña y Luzu: Tus palabras no pueden ir...

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Boy Olmi opinó sobre el escándalo de Florencia Peña y Luzu: "Tus palabras no pueden ir..."

Boy Olmi se refirió por primera vez al escándalo que envolvió a su amiga Florencia Peña tras la difusión de una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi. Durante una entrevista con Karim González en Sola en los bares, el actor analizó lo sucedido con una mirada reflexiva y evitó centrarse únicamente en el error de la conductora.

Olmi, quien compartió escenario con Peña en la versión argentina de La niñera, aseguró que siente un gran afecto por ella y consideró que el episodio es consecuencia del ritmo vertiginoso que domina hoy a los medios de comunicación.

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“Vivimos en un vértigo mediático, de la comunicación y de la tecnología que muchas veces no nos deja pensar”, sostuvo. Para explicar su postura, recurrió a una enseñanza del monje David Steindl-Rast: “Detenerse, mirar y responder”, y comparó la responsabilidad de comunicar con la precaución necesaria al momento de cruzar una calle.

En ese sentido, dejó una frase contundente sobre el ejercicio del periodismo y la comunicación: “No podés estar en un medio de comunicación y que tus palabras vayan más rápido que vos mismo”.

Para Boy Olmi, lo ocurrido con Florencia Peña no debe entenderse como un error individual, sino como un riesgo al que cualquiera puede quedar expuesto en un contexto donde prima la inmediatez. “Nos puede pasar a cualquiera, te puede pasar a vos o a mí”, reflexionó.

Además, advirtió que este tipo de episodios muchas veces son aprovechados para instalar otros debates. Según explicó, hay sectores que utilizan estos errores para “generar un discurso que ya excede la anécdota” y que responde a intereses políticos o mediáticos, incluso para desviar la atención de otros temas de mayor relevancia.

Por último, lamentó las consecuencias que tuvo el escándalo, no solo para su amiga sino también para quienes trabajaban con ella. “Lo más triste es que toda una producción se desarmó y hubo gente que se quedó sin trabajo”, expresó, al remarcar el impacto que puede tener un episodio de estas características más allá de la persona involucrada.

     

 

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