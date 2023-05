Camila Homs tomó una decisión respecto de su participación en el Bailando 2023

Embed

"A lo mejor me arrepienta porque es una experiencia increíble, hablé con mucha gente, porque me costó mucho tomar la decisión. Hablé con gente que recontra me tiraba para adelante, me decía: 'dale, sí, tenés que vivirlo', pero no sé sentía eso, que en este momento no estaba preparada", detalló.

"Estoy recontra agradecida con toda la producción, porque me abrieron las puertas y me brindaron todo", dijo Homs sin dar demasiadas explicaciones sobre los motivos de su renuncia al Bailando 2023.

Camila Homs 2.jpg

La sorpresiva confesión de Camila Homs sobre su relación con Rodrigo de Paul: "Limpié..."

Mientras evalúa formar parte de Bailando 2023 por la pantalla de América TV, y tras volver de unas vacaciones en Playa del Carmen con sus hijos, Camila Homs hizo una confesión sobre la relación con su ex, Rodrigo de Paul, y sorprendió a todos.

Invitada a Mandale fruta (República Z), la mamá de Francesca y Bautista relató algo que nadie esperaba acerca de una relación de tantos años con el futbolista que está cada vez más enamorado de Tini Stoessel, y de sus recuerdos como pareja.

"La semana pasada llegué, hice un viaje de 8 horitas. Dormí 4, las 4 restantes dije '¿qué hago con el celular?'. Empecé a borrar fotos, limpié", comenzó.

"¿Limpiaste fotos de tu ex?", le consultó Sofía Jujuy y ella respondió, firme: "No, ya las había limpiado" y sumó, sin pelos en la lengua, "me jode que me sigan preguntando por él. De mi pasado, ya no quiero hablar. De lo que me pasó, no me quedo con absolutamente nada malo, saco todo lo bueno. No soy rencorosa, ya está. Pasado pisado".

"Yo no tenía una carrera estando afuera. Arranqué cuando volví. Me fui con 18 años. En un año y medio fue un tremendo batallón de cosas. Cambié mi forma de pensar, siempre igual fui muy positiva. La vida es tan linda, hay que vivir y disfrutar cada día como si fuera el último. Antes no lo pensaba porque vivía como en una burbuja de cristal. Me fueron pasando cosas en la vida y fui creciendo", cerró haciendo una profunda reflexión.