Cande Ruggeri confirmó que se casa con Nicolás Maccari: "La propuesta que más esperé"

Ante la feliz noticia varios famosos reaccionaron al posteo. Barby Franco, Eva Bargiela y Nati Jota comentaron con corazones. En tanto, Virginia Gallardo le escribió: “Muchas felicidades”.

La pareja confirmó su relación en 2019. Ellos se conocieron por Josefina Sarkany, la hija del diseñador de calzado, quien fue al mismo colegio que el exfutbolista.

Cande Ruggeri presentó a Vita y reveló cuál fue su mayor temor durante el embarazo

El lunes 9 de enero, Cande Ruggeri se convirtió en mamá de Vita, su primera hija, fruto de su relación con Nicolás Maccari. Desde entonces su vida cambió para siempre.

Este jueves, la hija de Oscar Ruggeri estuvo en el living de Cortá por Lozano junto a la pequeña, a quien mostró por primera vez en televisión. En la charla con Verónica Lozano habló de su experiencia como madre.

“Es hermosa y es re buena. No llora. Te juro que... Todos me preguntan, ¿y llora mucho? No. Nada. Es extraterrestre", contó sobre la crianza de la niña.

De todos modos, Cande explicó que la maternidad tiene cosas lindas y algunos sacrificios. “Nadie te cuenta. Escuchás cosas. A veces en las películas ves lo que es ser madre, lo que es la maternidad, pero hasta que no lo vivís realmente, no te imaginás tanto sacrificio, ¿no? Lo que es levantarse temprano...”, señaló.

"El dormir. No dormí en corrido desde que nació. Nunca. Siempre se levanta a la noche porque toma teta a libre demanda, cuando ella quiere le doy teta y se levanta dos veces por noche. ¡Y a mí me gustaba dormir!”, agregó.

Por último, Cande recordó que cuando estaba emabrazada , y aún no había hecho la primera ecografía, tenía temor que le digan que era mellizos. "Yo apenas quedé embarazada, fue como, decime que es uno solo, que no quiero mellizos por ahora. Y me dijo ‘si es uno, quedate tranquila’”, cerró.