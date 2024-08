Cande Tinelli apostó a un nuevo cambio de look y sorprendió a sus seguidores

cande tinelli_cambio .jpg

Luego, sobre una segunda imagen, Cande compartió en detalle una parte de su cabello en el que se veía cómo la tintura le estaba modificando su color y expresó: "En proceso". Más tarde, publicó una tercera foto con el resultado.

“Todo va cambiando de color”, expresó la artista con su nuevo color de pelo castaño claro.

Cabe destacar que Cande siempre está jugando con sus looks, ella siempre va por la nuevas tendencias y es muy influyente en el mundo fashion.

La foto en bikini de Cande Tinelli que provocó un revuelo enorme: "Con mis kilitos de más"

Cande Tinelli está acostumbrada a recibir comentarios de todo tipo en su Instagram. Con el tiempo, la cantante ha aprendido a lidiar con aquellas personas que la atacan.

En las últimas horas, en dicha red social, la it girl posteó una foto en bikini y lanzó una frase irónica, dirigida a los haters que opinan de su cuerpo. “Con mis kilitos de más, a mantener el bronceado”, escribió.

En la publicación recibió cientos de comentarios, pero uno en particular cruzó todos los límites y Cande lo expuso en sus historias. “¿Sos tarada o solo practicás? Digo, por la historia que subiste. No vaya a ser que se mate alguien por tu culpa, ¿no?”, le dijo una seguidora.

La influencer capturó el mensaje, lo colgó en un posteo y expresó: “Sos vos tarada, creo. ¿O no viste mis historias hablando de trastornos y de cómo se contradicen los comentarios? ¿Qué parte no entendiste? No seguiste el hilo. Es irónico por los comentarios que me dijeron anteriormente. No saquen de contexto las cosas, giles. Tarada la que no lee bien o habla sin saber, como esta chica”.

La misma chica le hizo el comentario reaccionó a la reflexión de Cande: "Pasa que si sos flaca no podés tener inseguridades parece”. Ante esa respuesta, la hija de Marcelo Tinelli manifestó: "Nooo. Jamás. Ni se te ocurra porque te matan, amiga”.