Cande Tinelli fue contundente tras su comentario sobre Mauro Icardi y la China Suárez: "Que cada uno..."

"Yo no banco a nadie en nada, no estoy ni de un lado ni del otro. No me meto en asuntos que no son míos", comenzó diciendo. Y remarcó: "¿Me parece un horror la caza de animales? Sí. Luego que cada uno interprete lo que quiere. No me interesa meterme con nadie ni generar quilombo".

"Ya no soy más una adolescente, me dan mucha paja esas cosas. No me rompan los huevos. Gracias", cerró la influencer, dejando en claro que no tomó partido por ninguno de los involucrados, simplemente expresó su rechazo hacia la caza de animales.

cande tinelli_icardi.jpg

Marcela Kloosterboer repudió a la China Suárez tras blanquear su relación con Mauro Icardi

Luego de confirmarse el romance de Mauro Icardi y la China Suárez, se filtraron polémicos videos del futbolista realizando cazas de animales mientras con sus hijas presentes.

Por supuesto, el material causó un fuerte repudio en las redes sociales y muchas figuras famosas se expresaron en contra de esta práctica.

Una de ellas, fue la reconocida actriz Marcela Kloosterboer, que en su mensaje también cuestionó a la China y puso en duda sus ideales con respecto a los animales.

“Mientras el trending topic del momento es lo que hacen o dejan de hacer tres personas, lo macabro se desliza como si nada. Icardi compartiendo un momento paternal mientras enseña a su hija a degollar un animal", expresó la organización Voicot contra Mauro.

Fue ahí, donde Marcela aprovechó para unirse a la protesta y complemente indignada disparó contra su colega. “Y ella es vegetariana, ¿no? Siempre muy coherente todo", escribió.