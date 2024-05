Candelaria Tinelli bailó en ropa interior y les respondió a los haters: "Ridículos, pero en boca de todos"

Inmediatamente, la empresaria recibió comentarios de todo tipo y no dudó en responderlos. “Se le mueven las prótesis”, escribió una usuaria, a lo que ella le contestó: “Che, ¿te da envidia?”.

“Tiene pinta de que se hizo la cola”, fue otro de los mensajes que leyó la joven. Otra opinó: “Qué chica bonita, pero parece que tiene la cabeza separada del cuerpo”, a lo que Cande respondió: “¿Sí? Lloraré”.

Otro comentario decía: “Tan bonita y como se arruinó el cuerpo con los tatuajes”, y la hija del presentador reaccionó: “Es que los amo”. Por otro lado, otra crítica decía: “Ridícula como tu padre”, y Cande expresó: “Ridículos, pero en boca de todos”.

También recibió mensajes de apoyo por parte de sus seguidores como: “Hermosa por donde se la mire, muchas quisieran ser como ella”, “Ay, por Dios, dejen de criticar y aprendan y recuerden que no se habla del cuerpo ajeno”.

El enojo de Cande Tinelli con Gran Hermano por el cuidado de Arturo

En las últimas horas se armó una fuerte polémica en las redes sociales por la estadía del perro Arturo en la casa de Gran Hermano (Telefe). A raíz de esto, los rescatistas del animal hicieron un fuerte descargo contra la producción y muchos famosos se sumaron a los reclamos.

"Creemos que no fue correcta la decisión, siendo que se sobrepasaron límites, desde que lo que nos respecta, no son sanos para Arturo. Nos equivocamos. Consideramos que ya no es un 'hogar' adecuado para Arturo", manifestó la organización que llevó a la mascota.

Una de las famosas que se expresaron su apoyo a los rescatistas, fue Cande Tinelli. Si bien la joven se suele mantener al margen de los escándalos, siempre demostró su incansable preocupación por los animales.

Cande Tinelli sobre Arturo

Es por eso, que la modelo compartió el posteo de la agrupación en sus historias de Instagram y de forma contundente, arrobando a las redes del programa, escribió: "Devuelvan al perro".

Esto se da, ya que también una de las rescatistas de Huellitas Perdidas aseguró en Intrusos (América) que la respuesta de la producción ante el pedido, fue negativa. "Ayer hicimos el reclamo a la producción y no tuvimos el feedback agradable y que no lo iban a devolver", expresó la joven.