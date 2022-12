Carla Peterson recordó cómo fue su encuentro y foto con Lionel Messi

carla peterson messi.jpg

"Una vez el mejor del mundo me vino a ver al teatro. Después de la función le pedí si me podía sacar una foto y firmó la pared del camarín", recordó con emoción la actriz.

Y amplió: "Creo que después de un tiempo pintaron todo. Pero ahí quedó su huella. Gracias Messi de nuestros corazones!!! SOS el mejor capitán del equipo más hermoso qué hay. (En story la foto firmando la pared) teatro Maipo".

Luego, ya con Messi y la Copa del Mundo bajo el brazo, Carla Peterson expresó: "Hiciste todo bien @leomessi gracias Campeón. Gracias Capitán. Sos enorme. Nos diste tanta felicidad que no se puede describir".

Martín Lousteau puso en aprietos a Carla Peterson con una situación muy íntima

El actual senador nacional Martín Lousteau se hizo un momento en su apretada agenda política de cara a las elecciones 2023 en las que ya está trabajando para confesar una de las mañas más divertidas y molestas de su esposa, Carla Peterson.

Todo sucedió cuando la actriz pasó por el piso de Cortá por Lozano,Telefe, y su marido reveló desde un video sorpresa que Carla se desespera cada vez que pierde su teléfono celular y activa una molesta alarma.

"Vero, vos la conocés a Carla actuando, todo el mundo sabe cómo es... Es súper concentrada, enfocada en lo que hace, en un escenario sabe donde está absolutamente todo y tiene el control de todo. Pero en casa no es igual y en nada es más claro que en su teléfono", comenzó contando Martín Lousteau.

Al tiempo que agregó pícaro: "Hay un montón de personas que no pueden estar ni un minuto separadas de su teléfono móvil, Carla al minuto que se separó del teléfono móvil ya no sabe dónde quedó".

Y para más detalles, puntualizó:"Lo que ocurre en nuestra casa es que dos o tres veces por días, empieza a sonar la alarma de la aplicación dónde está mi teléfono y puede ocurrir en cualquier instancia. Podemos estar apunto de comer, pero ella no encuentra el teléfono, podemos estar durmiendo y si no encuentra el teléfono, empieza a sonar el teléfono".

Claro que al volver al piso Carla Peterson, algo avergonzada, reaccionó con humor. "Le mando un beso y después vamos a charlar en casa... Porque él no le puso el sistema y alguna vez lo pierde. Lo he encontrado en el cajón de las bombachas, porque en la mañana cuando me visto para ir al colegio, lo dejo ahí... Le he llegado a poner fundas fluor", explicó risueña.