Cinthia Fernández confesó por qué sigue soltera

La mediática, y a la vez multifacética, Cinthia Fernández no para un minuto y tiene mucho éxito en sus múltiples actividades. Trabaja en tv, entrena su escultural físico, tiene su línea de maquillaje así como también de ropa deportiva con lo que le va muy bien por cierto. Y como si esto fuera poco, se ocupa 24 x 7 de sus tres hijas. Pero hay un punto en el que no logra el éxito: en el amor, y tal parece que después de su relación con Martín Baclini no logra encontrar nueva pareja por un particular motivo.