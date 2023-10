Cómo son las primeras horas de Aníbal Lotocki preso en Ezeiza y con qué otro conocido interno pasará sus días

Allí, compartirá el módulo con Jorge Mangeri, el ex portero de edificio condenado en 2015 a prisión perpetua por el crimen de la adolescente Ángeles Rawson, ocurrido en junio de 2013.

"Ingresó en la noche del jueves y fue al Hospital Penitenciario Central para hacer una evaluación para chequeos médicos y aprovechando el tiempo y reorganizar uno de los pabellones para que no pase nada extraño al ser conocido", precisó el periodista Martín Candalaft en el ciclo DDM, América Tv.

Y remarcó: "Va a tener que ir rápidamente a un pabellón. Va a ser compañero, por ejemplo, de Jorge Mangeri en el módulo 1 que está ahí hace años".

"Por lo general van los guardia cárceles rotan ahí más seguido en esos pabellones para evitar que haya contacto tan directo con esos presos para que no puedan coimearlos", explicó el panelista.

Y cerró: "A partir de la próxima semana su mujer va a poder visitarlo en días y horarios fijos. Son celdas individuales".

Aníbal Lotocki

El fuerte cruce de Guido Záffora con la abogada de Aníbal Lotocki: "No me corra con eso"

El viernes en Intrusos, América Tv, Guido Záffora protagonizó un tenso cruce al aire con Ileana Lombardo, abogada del polémico cirujano Aníbal Lotocki.

"Más allá del tecnicismo, a nosotros como sociedad nos interesa que Lotocki esté preso. Las causas de Lotocki es muerte tras muerte, sea Luna, Caprarola o Zárate", sostuvo en panelista.

Y remarcó: "Lo único que queremos es que Lotocki esté preso y responda ante la Justicia, nada más, perdón, pero es así". "Ya lo tenés preso", contestó la defensora legal de Lotocki. Y el periodista señaló: "Lotocki se merece la cárcel doctora".

Ahí, Lombardo explicó con respecto a la situación judicial de su defendido: "Hay que ser un poco más cuidadosos para hablar. Si tiene que estar preso o no lo decide la Justicia, no ustedes. Que la gente tenga el deseo porque tienen su opinión formada, todos podemos opinar y pensar lo que quiera".

A lo que Guido Záffora retrucó: "No es opinión formada, yo viví de cerca cómo Silvina estaba todos los días con dolores por lo que tenía en el cuerpo y la hipercalcemia. No me corra con eso de la opinión formada de la sociedad, yo lo viví con Silvina. La respeto pero no me venga con ese discurso armado".