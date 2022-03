Conocé a Brisa Ardohain, la sobrina de 19 años de Pampita, que vino de La Pampa para cuidar a Ana

"Hubo una conversación previa porque este proyecto me demanda mucho tiempo fuera de casa. Me voy muy temprano con Anita, vino mi sobrina Brisa de La Pampa para ayudarme con Ana. Me voy tempranísimo con la combi para allá. Estoy todo el día y después vuelvo. De lunes a sábado se graba", contó Pampita a Socios del Espectáculo.

El año pasado, en el aniversario de la muerte de Blanca, la nena que tuvo con Benjamín Vicuña que falleció a los 6 años en 2012, Brisa le dejó un sentido mensaje: "9 años mirando al cielo buscándote en cada estrella. 9 años que te siento lejos pero a la vez tan cerca. 9 años escuchando tu voz y tu risa tan contagiosa en mi mente, cada vez que me esperabas para jugar, bailar y hacer todo juntas, sin despegarnos. Te extraño y te abrazo al cielo, por siempre”.

Blanca era apenas 4 años mas chica que Brisa y habían tenido un gran vínculo durante su niñez.

brisa.jpg Brisa Ardohain y Ana, la hija de Pampita

Pampita mostró la dulce coincidencia entre sus hijas Ana y Blanca

Pampita compartió una muy tierna foto de su hija Ana con un detalle de Blanca, la niña que tuvo con Benjamín Vicuña y falleció en 2012 a los 6 años. La modelo había guardado unos zapatos de la pequeña Blanca que le puso a su nueva beba.

Después de la muerte de Blanca, Pampita y Vicuña atravesaron mucho dolor pero se hicieron fuertes para seguir adelante y sobre todo por sus otros tres hijos: Bautista, Benicio y Beltrán. Finalmente, se separaron hace seis años y casa uno rehízo su vida.

Benjamín Vicuña volvió a ser padre con la China Suárez: tuvo a Magnolia, de 4, y Amancio de 2. Y, después de mucha búsqueda Pampita también lo logró: se casó con Roberto García Moritán y llegó Ana.

La llegada de la beba no reemplazó el amor por Blanquita, pero fue una curita en esa herida que nunca sanará. Pampita había guardado ropa de la niña como recuerdo y ahora se la comparte a su hermanita.

En unas fotos que compartió mostró los zapatos que heredó Ana de su hermana mayor, y los recibió a pura sonrisa.