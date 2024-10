Conocé a Gianna Cirimele, una joven talentosa en el mundo del entretenimiento

"A los 6 años, vi a la hermana de mi mejor amiga en una obra del colegio y me di cuenta de que podía ser una de ellas. Le dije a mi mamá que quería tomar clases de canto y nunca más miré hacia atrás", recordó.

-¿Cuál fue tu primer acercamiento al mundo del teatro musical?

Por muchos años me formé en las tres disciplinas por separado, pero a los 15 años viajé a Nueva York con Go Broadway y descubrí el mundo del teatro musical propiamente dicho. Me encantó y apenas volví me anoté en un lugar para hacer las tres cosas juntas: canto, baile y actuación.

Experiencia en Otro Mundo

"Mi experiencia en Otro Mundo, el semillero de Cris Morena, fue increíble. Aprendí mucho sobre mí misma y sobre el oficio. Cris Morena es una mujer que solo busca la excelencia y sabe cómo sacar lo mejor de cada uno", destacó.

Referentes y colaboraciones

"Maia Reficco es una de mis grandes referentes. Me encanta todo lo que hace. También escucho mucho a Billie Eilish. Me gustaría trabajar con Cris Morena y otros directores innovadores", expresó.

Próximos pasos

"Planeo retomar gestión de medios y entretenimiento en UADE y seguir con clases de canto, baile y actuación. Presentarme a cuanto casting sea posible y seguir entrenando", anunció.

Visión del futuro

"Me encantaría trabajar en un musical en calle Corrientes y hacer algo en el rubro audiovisual. Es un mundo en el que no tuve la suerte de incursionar mucho todavía y me super interesa", concluyó.