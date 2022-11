Contundente reflexión de Cecilia Insinga sobre las críticas a su cuerpo: "Que la mirada no te afecte"

Y remarcó: “Son solo algunos de los comentarios que recibí en los últimos días en el feed y por mensajes privados relacionados a mi aspecto físico. Trato de leer y contestar todo lo que puedo aunque a veces no llego… o no quiero ver estas cosas. ¿Puede haber gente que en este siglo todavía no entendió que no se opina sobre el cuerpo ajeno?”.

cecilia insinga 2.jpg

“A vos, amiga, porque en general se opina sobre el cuerpo femenino que no encuadra en lo hegemónico… te digo y me digo. ‘Sos potra, tenes un cuerpo sano, cuídalo, mímalo y nunca permitas que nadie absolutamente influya en ninguna decisión sobre tu cuerpo’”, enfatizó Cecilia Insinga.

Y reflexionó: “Toma agua y hace ejercicio por salud, no para encajar en una sociedad que todavía no entendió por dónde va la cosa. Se viene el verano y sé que para muchas es la peor época porque el calor hace que se vea lo que a veces por pudor ocultás. Que no te importe la mirada ajena, que podamos transformar y transformarnos en el amor hacia lo que somos”.

“Te deseo mucho amor para combatir a los odiadores sériales y que la mirada no te afecte. Te lo recuerdo. ‘Sos potra porque sos vos y sos única’. ¡Querete fuerte!. Aclaración: los comentarios negativos son ínfimos en relación al amor que tiran por acá, eh, pero sé qué hay muchas muchas chicas que lo sufren y si aporto algo, vale la pena el posteo. Gracias a los que siempre tiran amor en cada publicación”, cerró la periodista.

cecilia insinga 1.jpg

El video de la gran sorpresa de Diego Brancatelli a sus hijos de cara al Mundial Qatar 2022

Diego Brancatelli compartió el video de la sorpresa más especial a sus dos hijos. El periodista filmó la reacción de los pequeños Valentín y Luca al enterarse que viajarán al Mundial de Qatar 2022 para alentar a Lionel Messi y la selección argentina.

Brancatelli sorprendió a los hijos que tiene con su colega Cecilia Insinga de una manera muy especial y registró el momento para luego compartirlo con sus seguidores de Instagram.

“Necesito que abran y vos, que sos el hermano mayor, leas y los dos presten atención y digan qué les parece", expresó Diego Brancatelli en la grabación.

“Contrato de viaje al Mundial de Qatar 2022″, leía el mayor de los hermanos. “Viajarán al Mundial de Qatar de futbol 2022″, afirmaba el escrito.

"Gracias a todos los que nos han ayudado a cumplir este increíble sueño. A los que se alegran con esta noticia y a todos los que nos van a seguir minuto a minuto porque generaremos mucho material. Vamos Argentina!", indicó feliz Brancatelli en su posteo.