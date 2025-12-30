Habló el abogado de Romina Gaetani y contó detalles sobre el infierno que vivió la actriz: "Está muy..."
Ignacio Trimarco dio detalles del episodio de violencia que denunció Romina Gaetani contra su expareja, el empresario Luis Cavanagh. Cómo está hoy la actriz, qué pasó esa noche y en qué instancia se encuentra la causa judicial.
30 dic 2025, 15:19
Habló el abogado de Romina Gaetani y contó detalles sobre el infierno que vivió la actriz: "Está muy..."
El caso de Romina Gaetani generó un fuerte impacto luego de conocerse que la actriz fue víctima de un grave episodio de violencia de género. El hecho ocurrió el pasado domingo y derivó tanto en su internación en un sanatorio de Pilar como en una denuncia formal contra su expareja, el empresario Luis Cavanagh.
Quien tomó la palabra fue su abogado, Ignacio Trimarco, que brindó precisiones sobre el estado actual de la actriz y el avance de la causa. En diálogo con el programa Lape Club Social Informativo (América TV), el letrado llevó tranquilidad respecto a su salud física: explicó que Romina fue atendida el mismo domingo, recibió el alta médica y actualmente se encuentra en su domicilio, acompañada por su madre, su hermano y un círculo cercano de amigas que le brindan contención.
“Ella está estable desde lo físico, pero emocionalmente muy golpeada”, aclaró Trimarco, quien remarcó que fue la propia actriz la que le pidió que hablara públicamente para transmitir calma a quienes están preocupados por ella. Además, confirmó que Gaetani ya ratificó la denuncia y se puso a disposición de la Justicia para que el hecho sea investigado a fondo.
Sobre lo ocurrido esa noche, el abogado explicó que la pareja atravesaba un proceso de separación y que la relación no venía bien. Según detalló, Romina se dirigió al domicilio de su expareja, mantuvieron una discusión y allí se produjo la agresión física.
Trimarco también precisó que, si bien la relación había tenido otros episodios de violencia de distinto tipo, esta fue la primera vez que se produjo una agresión física. “Nunca se había llegado a un límite tan grave”, sostuvo, marcando un dato clave dentro de la investigación.
En cuanto a la causa judicial, el abogado confirmó que la fiscalía solicitó las cámaras de seguridad del lugar, ya que el episodio habría ocurrido en el ingreso a la vivienda. “Son pruebas fundamentales en hechos que muchas veces suceden puertas adentro. Además, hay testigos”, señaló. El letrado agregó que la denuncia fue ratificada al día siguiente y que ya se dispusieron medidas de protección para la actriz.
Por último, Trimarco hizo hincapié en el impacto emocional que dejó la situación. “No era una relación totalmente cerrada, todavía había sentimientos. Esto le pone un final abrupto y doloroso”, expresó, y remarcó la importancia de sostener las denuncias para evitar que la violencia escale, algo que, según advirtió, no siempre ocurre en este tipo de casos.
Embed
El extraño relato de Romina Gaetani que pasó desapercibido y hoy cobra otro sentido
Luego de la denuncia por violencia de género contra su expareja, el empresario Luis Cavanagh, comenzaron a revisarse viejas declaraciones de Romina Gaetani que en su momento no generaron alarma. El episodio ocurrió el domingo en el Tortugas Country Club y, según consta en la denuncia y en la revisación médica, la actriz presentaba golpes en brazos y cadera, por lo que debió ser atendida en el hospital de Pilar.
En ese contexto, reapareció una entrevista de hace un año en la que Gaetani hablaba con entusiasmo de su relación. Se mostraba enamorada, definía el vínculo como intenso y aseguraba sentirse contenida. Sin embargo, en medio de ese relato dejó entrever una situación incómoda vinculada a los celos de su pareja.
La actriz contó que, durante una obra teatral en la que besaba a Marcelo De Bellis, Cavanagh se habría puesto tenso desde la platea, algo que incluso notó su madre. Luego, él le habría cuestionado esas escenas y ella intentó explicarle que no significaban nada. Hoy, esas palabras resuenan con una crudeza que entonces nadie advirtió.