Habló el abogado de Romina Gaetani y contó detalles sobre el infierno que vivió la actriz: "Está muy..."

Trimarco también precisó que, si bien la relación había tenido otros episodios de violencia de distinto tipo, esta fue la primera vez que se produjo una agresión física. “Nunca se había llegado a un límite tan grave”, sostuvo, marcando un dato clave dentro de la investigación.

En cuanto a la causa judicial, el abogado confirmó que la fiscalía solicitó las cámaras de seguridad del lugar, ya que el episodio habría ocurrido en el ingreso a la vivienda. “Son pruebas fundamentales en hechos que muchas veces suceden puertas adentro. Además, hay testigos”, señaló. El letrado agregó que la denuncia fue ratificada al día siguiente y que ya se dispusieron medidas de protección para la actriz.

Por último, Trimarco hizo hincapié en el impacto emocional que dejó la situación. “No era una relación totalmente cerrada, todavía había sentimientos. Esto le pone un final abrupto y doloroso”, expresó, y remarcó la importancia de sostener las denuncias para evitar que la violencia escale, algo que, según advirtió, no siempre ocurre en este tipo de casos.





El extraño relato de Romina Gaetani que pasó desapercibido y hoy cobra otro sentido

Luego de la denuncia por violencia de género contra su expareja, el empresario Luis Cavanagh, comenzaron a revisarse viejas declaraciones de Romina Gaetani que en su momento no generaron alarma. El episodio ocurrió el domingo en el Tortugas Country Club y, según consta en la denuncia y en la revisación médica, la actriz presentaba golpes en brazos y cadera, por lo que debió ser atendida en el hospital de Pilar.

En ese contexto, reapareció una entrevista de hace un año en la que Gaetani hablaba con entusiasmo de su relación. Se mostraba enamorada, definía el vínculo como intenso y aseguraba sentirse contenida. Sin embargo, en medio de ese relato dejó entrever una situación incómoda vinculada a los celos de su pareja.

La actriz contó que, durante una obra teatral en la que besaba a Marcelo De Bellis, Cavanagh se habría puesto tenso desde la platea, algo que incluso notó su madre. Luego, él le habría cuestionado esas escenas y ella intentó explicarle que no significaban nada. Hoy, esas palabras resuenan con una crudeza que entonces nadie advirtió.