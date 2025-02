Cuál fue el firme gesto que tuvo Rocío Rial tras la detención de su hermana Morena

Además, indagado por los miembros de la familia que estarían interesados en visitar a Morena en la cárcel, el letrado dijo: “Esas son cuestiones que no puedo informar y no me quiero meter en una interna que no me corresponde y que no le sirve a Morena”.

Y luego agregó: “En su momento, la primera vez, hablé con Rocío. Hablé en su momento. Ahora no, pero están al tanto de todo”.

“Ella fue la encargada de ir a buscar al bebé y llevarlo a la casa para que esté con Jorge”, señaló en referencia a Amadeo, el nene de cuatro meses que tuvo con Matías Ogas (también tiene a su hijo mayor Francesco, fruto de su relación anterior con Facundo Ambrosioni). Por último, comentó: “Ahora tiene relación con la hermana y con el padre, con los demás no”.

jorge rial, morena y rocío.jpg

Jorge Rial se sinceró y reveló por qué no fue a visitar a Morena tras su detención

El periodista Jorge Rial volvió a hablar acerca de la detención de su hija Morena tras ser partícipe de una entradera a una propiedad ubicada en Villa Adelina y se sinceró acerca de una dura decisión que tomó en medio del escándalo.

“Me duele ver todo esto, me duele ver en cadena nacional. Y está bien porque acá se da la tormenta perfecta entre los medios ávidos de información, me incluyo, y porque mi hija además tiene la avidez de entregar la vida por los medios de comunicación", comenzó diciendo en C5N.

En ese sentido, analizó: "Eso la llevó al lugar donde está ahora. Y hay comunicadores que les gusta explotar esto, que escondido detrás de una supuesta amistad con mi hija, que no existe, están explotando esto y están tirando para todos lados. Y le están haciendo un flaco favor a mi hija, les quiero decir".

Por otro lado, se refirió al contacto con su hija y dio los motivos que lo llevaron a no presentarse en la comisaría donde se encuentra detenida.

"Yo no me acerco a ella porque está incomunicada, yo no puedo tener acceso a ella y tampoco la tendría en este momento porque me parece que es llegar a una comisaría o a un juzgado, y alimentar un circo", aseguró.

Finalmente, dejó en claro lo que espera de todo esto y cerró: "Yo en esto lo único que quiero es que se haga justicia. Valoro que se la trate así, que no haya privilegios. Yo sigo apostando a que esto sea el fondo, finalmente, que toque mi hija”.