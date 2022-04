Dalia Gutmann reveló una de las fantasías de Sebastián Wainraich

En las últimas horas, por medio de Twitter Dalia mandó al frente a Sebastián y mostró una de sus fantasías de su marido que se cumplió. “Hablemos de cuando las fantasías de la juventud se hacen carne”, escribió la morocha junto a una foto de su marido con nada menos que Susana Giménez.

La diva fue a ver el espectáculo del comediante al teatro. Sebastián la recibió y se sacó una foto con ella, feliz de que haya estado en la función. Además, le dio la derecha en cuanto a la fantasía a su mujer y agregó: “De la juventud y de siempre”.

wainraich.jpg El intercambio de Dalia y Sebastián en las redes

La insólita y polémica comparación de Dalia Gutmann sobre Militta Bora

Transcurrida la primera semana de El hotel de los famosos, la nueva apuesta de las noches del Trece, este viernes llegó el primer debate televisivo sobre el reality antes de la primera eliminación, que tiene como nominadas a Kate Rodríguez y la extravagante Militta Bora. Allí fue la humorista Dalia Gutmann, quien oficia de una de los cuatros panelistas, quien irrumpió desde el comienzo del programa apoyando a la ex de Chano Moreno Charpentier.

Así, en medio de la apertura del ciclo de debate, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes están a cargo de la conducción, pidieron a sus compañeros las primeras sensaciones, y Dalia fue la primera en tomar la palabra. "Soy fanática y tengo la camiseta puesta por Militta Bora, y va a llegar a la final. La amo", gritó la panelista de El debate de El hotel de los famosos.

Al mismo tiempo, la actriz que tanto reniega de la televisión pero que ahora está trabajando en ella agregó sobre Militta Bora medio en tono de burla: "Es mi favorita. Me encanta que no haya entendido el juego. Me siento identificada".

En ese momento uno de los conductores acotó irónico "no entendió las matemáticas", mientras que Gutmann intentó entender el accionar de su favorita, quizás pensando cuál hubiera sido su reacción: "Se empecinó con Kate Rodríguez. Se nubló, cuando odiás mucho te nublás". Pero lo más insólito fue cuando la mujer de Sebastián Wainraich aseguró que Milita "Es nuestra Madonna argentina". Dicho esto, que cada uno saque sus propias conclusiones...