Dalma Maradona explotó contra quienes la critican por no apoyar a Nicolás Maduro tras las elecciones en Venezuela

Mientras hablaba el entrevistado, Dalma Maradona recibía duros comentarios de los usuarios. Uno en particular estaban acosándola y exigiéndole una postura contundente sobre Nicolás Maduro, a quien su padre, Diego, apoyó abiertamente.

La actriz pidió unos minutos para poder responderle a ese usuario. "Uno puede ser el pensamiento de mi papá y otro puede ser el mío, que ni lo saben y ya me bardean al pedo. ¿Sabés mi opinión? ¿Sabes lo que pienso respecto a Venezuela? ¿Sabes lo que pienso de Maduro? Mi papá es mi papá y yo soy yo, eso estaría bueno que lo tuvieran claro", comenzó diciendo.

"Estoy callada porque no tengo nada que decirle al invitado. Prefiero escuchar al invitado y no dar mi opinión de lo que yo pienso sobre Venezuela. Me parece más importante que el invitado desarrolle, no yo contar mi opinión....", siguió.

Cansada de los cuestionamientos, remató: "Me tienen podrida, déjense de joder. Tengo mi pensamiento y si quiero lo digo y si no quiero no lo digo. Lo que piensa mi papá en mil cosas estoy de acuerdo y en mil cosas no, y lo he dicho varias veces".

El contundente descargo de Catherine Fulop tras el triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela

El domingo, tras una jornada electoral histórica, el Consejo Electoral de Venezuela anunció como ganador a Nicolás Maduro con el 51,2% frente al líder de la oposición, Edmundo González, que consiguió el 44,2 % de los votos.

La noticia generó enorme revuelo entre la opinión pública. En su cuenta de Instagram, Catherine Fulop se mostró apenada por lo ocurrido en su país luego de un resultado teñido por denunciadas de fraude.

"Yo estoy destruida emocionalmente y físicamente un poquito porque acá todos se enfermaron después del casamiento. Hoy por hoy, estoy emocionalmente muy triste. Uno tiene la esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde, pero es como que yo decía 'nos van a dar otro coñazo en el corazón', porque teníamos mucha esperanza de salir adelante. Mi gente, nunca vi en la historia de la política del mundo que una dictadura se la saque con votos. Estoy muy triste", sostuvo.

Cathy explicó que no quiere hacer declaraciones políticas en los medios. "No hablo de política porque muchos años hablé mucho y yo no soy política. A mi no me sirvió de nada, todo lo contrario, y en este escenario que se da hoy menos. Acá estoy mi Venezuela, contigo y con toda mi gente", siguió.

Y, por último, la conductora expresó que espera puedan conocerse las actas de la elección histórica en Venezuela. "Ojalá se pueda comprobar quien es el verdadero ganador, que esté todo transparente; que si ganó Maduro, bueno, chevere, si ganó María Corina, bueno... por favor", cerró.