Dalma Maradona hizo un fuerte descargo tras anunciar su salida de Radio Metro

"Yo volvía de mi licencia a trabajar como correspondía pero los planes en esta radio para mí eran otros. Asi que nada más que decir. Sacando la parte fea, quiero agradecerles de todo corazón el cariño, por reírse conmigo, por mandarme tantos mensajes y por haber visto alguna serie o peli que les recomendé. Gracias por estar ahí a todos los hermosos oyentes que me llevo en el corazón", agregó.

DALMA MARADONA.jpg

"Y a mi equipo por tres años, gracias por el aprendizaje enorme. En resumen, Cayetano me llamó para hacer radio en el peor momento de mi vida después de lo de mi papá, y mis palabras fueron 'yo estoy en el fondo del mar, no tengo nada para darte ni a vos ni a los oyentes'. Y él me dijo 'vení igual. Vos confía en mí'. Le dije que no, que aunque su hermana Cami y Keka me habían recomendado, y yo no quería fallarte a nadie. Estaba tan triste que no iba a poder aportarle nada al programa", reveló.

"Cuestión que después de unos días, y en mi plan de salir de ese agujero horrible, le digo que sí, que me sumo. Y a partir de ahí fue todo hermoso. Una escuela de radio por todos lados. Yo preparando mi columna con temáticas y bla hasta que entendí que eso era simplemente una excusa para que habláramos. La interacción con los oyentes que me recibieron con tanto amor, Jime tan genia como productora y ayudando para que el contenido siempre sea el mejor y Juli, que me dio el permiso para hacer esa dupla artística que en algún momento volverá (porque el público lo re pide)", expresó.

Dalma Maradona .jpg

La contundente confesión de Dalma Maradona sobre la posibilidad de volver a ser mamá

Tal como suelen hacer las celebrities para interactuar con sus seguidores desde sus redes virtuales, en las últimas horas Dalma Maradona respondió consultas desde sus Instagram Stories, donde por primera vez habló a fondo sobre Azul y Roma, sus dos hijas fruto de su relación con Andrés Caldarelli. Y dejó claro que siendo una familia tipo, la fábrica está cerrada.

Así, ante la pregunta de si la nenas "¿Se parecen?", Dalma disparó "De quilomberas, sí" junto a una foto de las pequeñas de espaldas en pleno juego, presumiblemente revoltoso. En tanto, cuando llegó la pregunta inevitable de si tendría otro hijo más, la hermana de Giannina Maradona no dudó en responder con un "NO" gigante y en mayúscula para que no quede ningún tipo de duda.

Dalma Maradona IG hijas 1.jpg

Claro que luego de tan contundente anuncio y confesión al mismo tiempo, Dalma Maradna reveló cómo es criar a dos nenas chiquitas al mismo tiempo. "La verdad, un desafío muy grande. Creo que la clave está en armar equipo. Tengo al mejor marido de mundo, dos abuelas que la rompen toda, madrinas y tías que son lo más", confió orgullosa.

En tanto, ante el pedido de una seguidora para que comparta mas audios de Roma, la mayor de sus hijas, señalando lo grande que es para hablar, la actriz asintió el comentario admitiendo que "Es muy adulta en su vocabulario y demasiado graciosa", dejando pendiente para otro momento el pedido de la internauta.