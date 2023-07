Daniela Celis, indignada por un fuerte rumor: descargo, furia e insultos al aire

"Yo sonrío. Contesto. Doy notas. Soy buena. Soy buena, pero no boluda! Me voy a hacer respetar. Voy a contestar porque me están tratando de boluda", comenzó diciendo Daniela, visiblemente furiosa por la información que trascendió a los medios.

"Hace un mes, todos los p... lunes tengo que estar desmintiendo si estoy con Thiago o no. Todos los p... fines de semana, me separan", remató, sacada con la prensa.

Ante el revuelo que generó su descargo, Daniela publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, aclarando que nunca fue su intención apuntar contra los medios. "Jamás hablé que estoy harta los medios. Estaba hablando del hate y de las fake news que inventan la gente. De hecho agradecí a los medios que siempre consultan la información! Invito a que lo vean completo antes de juzgar. Que tengan lindo día!", sentenció.

Se confirmó el anuncio más esperado por los fanáticos de Gran Hermano

En su cuenta de Instagram, el conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito dio a conocer una noticia explosiva sobre el exitoso reality de Telefe, Gran Hermano.

"Gran Hermano vuelve en noviembre después de las elecciones. Va a durar entre cinco y seis meses", anunció el periodista sobre el formato internacional, que este año se quedó con el Martín Fierro de Oro.

Actualmente, en la casa de Gran Hermano están desarrollándose la edición chilena del reality. La versión del país vecino no logró el éxito que obtuvo en nuestro país, pese a la enorme repercusión que logró en las redes.

Sin dudas, la edición 2023 del programa consiguió convertirse en un fenómeno tanto en redes como en materia de rating. Los números de GH potenciaron fuerte a varios programas de la programación de Telefe. Por esa razón, las autoridades del canal apuestan nuevamente al reality.