Daniela Celis lanzó una convocatoria para ser su 'chongo' y en las redes la liquidaron por los requisitos

“Esta mina no puede caer más bajo, querete un poco, flaca ”, escribió una persona. Otro comentario apuntó contra uno de los requisitos que mencionó Daniela: “ Que sea independiente ”, mientras que un usuario se tomó con humor la propuesta y lanzó una irónica reflexión sobre lo que podría suceder más adelante.

“Eso dicen siempre, después no los quiero ver cuidando y haciendo TikToks con las bendiciones, jaja”, expresó. Por último, también hubo quienes cuestionaron la repercusión que tuvo la convocatoria y pidieron que no se le diera tanta trascendencia: “Dejen de darle entidad a estas personas que no aportan nada, por favor”.

Qué cruel comentario traumó a Daniela Celis en la intimidad

Daniela Celis sorprendió al revelar una experiencia que vivió en la intimidad y que tuvo un fuerte impacto en su autoestima. Durante una charla con Martín Cirio, la ex participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) recordó el incómodo momento que atravesó después de convertirse en mamá de sus gemelas, Laia y Aimé.

La influencer contó que, mientras mantenía relaciones sexuales con un hombre, él advirtió la cicatriz que le había quedado tras la cesárea y reaccionó con un comentario que la hizo sentir muy mal.

“Hay gente que se da cuenta y gente que no. Me ha pasado con uno que me dijo: ‘Ay, ¿qué tenés ahí? ¿Qué es eso?’. Un pelo... Me hizo sentir re mal. Y ahí dije: ‘Nunca más me saco la tanga delante de nadie ’”, relató.

A partir de aquella situación, Daniela reconoció que comenzó a sentirse insegura con su cuerpo y tomó una decisión para evitar volver a pasar por una experiencia similar: mantener puesta la bombacha durante los encuentros íntimos.

La influencer tuvo a sus hijas a fines de enero de 2024 junto a Thiago Medina. Tras la separación, volvió a abrirse a conocer a otras personas y tuvo un vínculo con Nick Sicaro, aunque la relación terminó tiempo después.