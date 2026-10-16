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El padecimiento oculto de Mariano Iúdica: "Es como un taladro con vidrio"

En una nota con Intrusos, Mariano Iúdica relató los fuertes episodios que sufrió durante sus viajes al exterior por un malestar poco conocido.

16 oct 2026, 17:45
El padecimiento oculto de Mariano Iúdica: Es como un taladro con vidrio

El padecimiento oculto de Mariano Iúdica: "Es como un taladro con vidrio"

El padecimiento oculto de Mariano Iúdica: Es como un taladro con vidrio

El padecimiento oculto de Mariano Iúdica: "Es como un taladro con vidrio"

Mariano Iúdica sorprendió al contar en Intrusos (América TV) su experiencia con la gota, una enfermedad que le provocó intensos dolores y complicó algunas de sus vacaciones. Su testimonio surgió después de que Rodrigo Lussich hablara de una molestia en uno de los dedos gordos del pie y planteara la posibilidad de tener esa afección.

Al escuchar al periodista, el conductor de Polémica en el bar se comunicó con el programa para compartir lo que había vivido y explicar hasta qué punto lo afectaron los episodios.

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“Tuve gota. La sufro, la sufrí mucho en viajes al exterior, comiendo jamón crudo, jamón jabugo en España. El jamón es veneno”, expresó Iúdica al relacionar esos momentos con su alimentación durante los viajes.

Pero lo que más llamó la atención fue la descripción que hizo del dolor. Sin vueltas, el conductor aseguró que los ataques llegaron a hacerlo llorar y recurrió a una comparación contundente para transmitir lo que sentía.

“A mí la gota me hace llorar. Es como que tenés un taladro con un vidrio en el dedo, el talón, o lo que te agarre…”, relató.

En medio de la conversación, Guillermo Capuya explicó qué ocurre con esta enfermedad y por qué puede generar molestias tan intensas en las zonas afectadas.

“El dolor de la gota es tremendo. Se acumulan cristales de ácido úrico en la articulación”, señaló el médico durante su intervención.

Finalmente, Capuya aclaró que la gota cuenta actualmente con tratamiento farmacológico, una explicación que llevó tranquilidad a Lussich ante la posibilidad que había mencionado al comienzo de la charla.

Gota: cuáles son sus síntomas y qué factores favorecen su aparición

La gota es una forma de artritis inflamatoria que puede manifestarse con ataques repentinos, muchas veces durante la noche. Además del dolor intenso, provoca hinchazón, enrojecimiento y sensación de calor en la articulación afectada. Aunque suele aparecer primero en el dedo gordo del pie, también puede comprometer otras articulaciones. Los episodios pueden durar entre una y dos semanas y alternarse con períodos sin molestias.

La alimentación es uno de los factores que influyen, pero también intervienen los antecedentes familiares y la capacidad de los riñones para eliminar el ácido úrico. El consumo de alcohol, las bebidas azucaradas y una dieta rica en purinas pueden aumentar el riesgo, al igual que la obesidad y ciertas enfermedades renales. Con diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, es posible controlar la enfermedad y reducir la frecuencia de los ataques.

     

 

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