Daniela Celis reveló cuál fue su primer y máximo miedo al enterarse de su embarazo

"Estaba en mi momento laboral más fuerte. En ese momento, hubo una especie de crisis y se me cruzaron miles de pensamientos porque no sabía qué iba a pasar. Pensaba que no me iban a llamar más de ningún lado", reconoció la morocha.

daniela celis.jpg

Y reconoció que por suerte sucedió todo lo contrario a lo negativo que pensó: "Lejos de eso, fue todo lo contrario. Explotó todo el doble y me empezaron a caer muchos trabajos. Me sorprendió un montón y me sigo sorprendiendo con todo esto"

"No termino de tener una propuesta que ya me cae otra. Estoy feliz y voy a cuidar mi lugar porque me costó muchísimo estar acá", comentó sorprendida ante las ofertas de trabajo constante que recibe.

"Vengo de la casa de Gran Hermano y pensé que iba a desaparecer cuando tuviera a mis hijas pero no, todo se potenció. Estoy luchando contra mi cabeza y mi corazón porque uno me dice “descansá” y el otro me dice “hacelo”. Es una lucha constante pero ahora ya estoy en casa tranquila, abocada a la panza y esperando el nacimiento de mis bebitas", finalizó reflexiva Daniela Celis.

daniela celis thiago medina.jpg

Daniela Celis anunció cuándo nacerán las gemelas y contó la sorprendente decisión que tomó sobre su embarazo

La futura mamá Daniela Celis reveló en el programa de streaming Fuera de joda cuándo nacerán las gemelas Aimé y Laila, y contó también qué decisión tomó para transitar el último tramo de su embarazo.

“Por medio de este video, vengo a comentarles que tenemos licencia oficial con las bebas”, comenzó diciendo Pestañela en una historia de Instagram de la cuenta de Fuera de joda.

“Me dijeron 'basta, Dani. Basta de estar tantas horas sentada en la misma posición. Basta de ir y venir todo el tiempo. Basta de agacharte y de hacer fuerza, hay que relajarse'”, contó la ex Gran Hermano sobre lo que le recomendaron sus médicos.

También afirmó que lleva 32 semanas de gestación: “Así que falta un mes clavado para conocer a las bebas, si todo sale bien y me quedo tranquila, llegamos a las 36 aunque se puede adelantar, obviamente”.

Después, en el programa, la pareja de Thiago Medina reveló: "Van a nacer ochomesinas. Ahora faltan cuatro semanas, es el último mes pero en enero nacen. Me dieron turno y horario para entrar al quirófano: Van a nacer el lunes 29 de enero a la mañana".