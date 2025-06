Darío Barassi armó un increíble parque de diversiones por el cumpleaños de su hija Emilia: las fotos

Mirá las imágenes que compartió el conductor del increíble festejo de cumpleaños que preparó a puro detalle por el cumpleaños de su hija mayor.

El emotivo mensaje de Darío Barassi a su hija Emilia por el cumpleaños

Darío Barassi compartió en su cuenta en Instagram un movilizante posteo por los seis años de su hija mayor Emilia que se llenó de likes y comentarios a pura emoción de sus seguidores.

"Hace 6 años sucedió la magia. Llegó ELLA y el mundo se volvió un lugar espectacular. Con sus pestañas eternas, su mirada que es un regalo y su voz dulce y potente conquistó mi vida por completo. Emilia es mucho más que una hija que amo, es mi persona favorita en el mundo. ( Inés María no te pongas celosa, todo lo que escriba hoy tbn es para vos pero no es tu cumple morocha. El 10/8 soy todo tuyo)", comenzó su mensaje el conductor.

"¿Por qué favorita? Porque es espectacular, distinta y especial. Porque con un beso o con solo darme la mano me cura el alma, porque es compañera y brillante, su cabeza vuela y sus emociones tbn. Tiene imaginación de sobra, juega y es libre. Tiene risa contagiosa y cuando canta el mundo hace silencio para escucharla", destacó Barassi pura emoción.

Y siguió sobre el sentimiento a su hija: "Compañera de desayunos tempraneros, caminatas y viajes. Amo escucharla y amo contarle cosas. Te clava esa mirada gigantesca e íntima y uno se queda en ese lugar para siempre. Cuando estoy con vos medio que no necesito nada más enana. No tiene dimensión lo que esta enana significa para mí. Me es imposible escribir este posteo, no se puede describir lo que siento por vos Pipi. Es inmenso, eterno, inalcanzable. Desbloqueaste otro nivel de amor cdo llegaste y haces que eso crezca segundo a segundo. Que afortunado soy de tenerte en mi vida".

"Ayer estábamos los dos tirados en el sillón, viendo el final de Mulan. Pijama de polar vos, yo remera vieja y shorts cortados a mano. Tu cabeza en mi hombro. Yo tenía un tupper con ananá. Me dijiste comamos una vez cada uno para que sea justo. Yo te dije que ni en pedo que era mi postre. Me miraste y me dijiste, de verdad no me vas a compartir? Con media sonrisa y guiño de ojo. No llegué a contestarte que ya te habías clavado 2 ananaes al hilo. Eso para mí es la felicidad", recordó movilizado.

Y cerró: "Enana feliz cumpleaños. Te amo con locura. Te amo toda vos, en todas tus versiones. Te amo desde y para siempre. Mi china, mi enana, mi pipí, mi bebé. A soplar velitas y pedir deseos, que este gigante que te tocó de padre hará siempre lo posible para ayudarte a cumplirlos. Dejo de escribir esto así voy a abrazarte y morderte los cachetes aunque no quieras. Que la vida nos siga regalando desayunos, caminatas, pelis, viajes y sobretodo ananaes".