Denise Dumas recibió la noticia más esperada tras días de enorme conmoción: "Apareció".

La divertida anécdota sexual que contó Denise Dumas sobre Christian Sancho

Fiel a su estilo frontal y sin filtros, Denise Dumas sorprendió a todos con una anécdota desopilante protagonizada por Christian Sancho durante su participación en la obra "SEX", dirigida por José María Muscari, y que contó en el streaming StoryTime por Bondi Live. Según relató, el episodio ocurrió cuando el actor llevaba poco tiempo de novio con Celeste Muriega. En una de las escenas más subidas de tono del espectáculo, Sancho debía acercarse a una espectadora del público y preguntarle por sus fantasías sexuales mientras rozaba su cuerpo contra ella, situación que generaba incomodidad y risas a la vez.

Lo verdaderamente insólito llegó al finalizar la función, ya en los camarines. Allí, según contó Denise, Celeste Muriega se acercó a Christian con una presentación de lo más inesperada: "Te presento a mi mamá". El problema fue que esa misma mujer era la espectadora que había protagonizado la escena más íntima con él sobre el escenario. El estudio estalló de carcajadas ante el remate de la historia.

Denise no dejó pasar la oportunidad de cerrar el relato con una frase que coronó el momento: "Le testeó el material a su hija a ver si estaba bien, tenía que darle el visto bueno". El episodio rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del streaming y circuló por todas las redes sociales.