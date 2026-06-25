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Denise Dumas recibió la noticia más esperada tras días de enorme conmoción: "Apareció"

Denise Dumas recibió un alivio enorme luego de días de angustia e incertidumbre. El video del emotivo episodio.

25 jun 2026, 18:41
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Denise Dumas recibió la noticia más esperada tras días de enorme conmoción: Apareció.

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Denise Dumas recibió la noticia más esperada tras días de enorme conmoción: "Apareció".

Hacía 10 días que Denise Dumas y su familia vivían con la angustia de no saber dónde estaba Mina, su gata rescatada. La mascota había desaparecido en medio de una serie de cambios en la casa y, como no estaba acostumbrada a estar afuera, el nivel de preocupación era enorme. Mina no era una gata más para la familia: tenía una historia especial, ya que había sido rescatada, y eso hacía que el vínculo fuera todavía más fuerte.

Desde el primer momento, Denise no se quedó de brazos cruzados. Habló con todos sus vecinos para alertarlos y decidió contar lo que estaba viviendo al aire en LAM, pidiendo ayuda a quienes pudieran tener alguna información. El pasado miércoles por la noche, la historia tuvo el mejor final posible.

Nico Peralta fue quien dio la noticia a través de sus redes: "Después de 10 días, apareció Mina, la gatita de Denise Dumas, y fuimos parte del rescate". Él y Pía Shaw estaban en la casa de su compañera cuando se produjo el tan esperado reencuentro. La gata había quedado atrapada en una alcantarilla, desde donde lograron rescatarla.

Los hijos de Denise la sacaron y la abrazaron con mucha alegría. Mina entró desesperada a su casa después de tantos días afuera, y toda la familia recibió la noticia con enorme alivio. Coco, el conejo de la casa, también fue parte del emotivo reencuentro.

La divertida anécdota sexual que contó Denise Dumas sobre Christian Sancho

Fiel a su estilo frontal y sin filtros, Denise Dumas sorprendió a todos con una anécdota desopilante protagonizada por Christian Sancho durante su participación en la obra "SEX", dirigida por José María Muscari, y que contó en el streaming StoryTime por Bondi Live. Según relató, el episodio ocurrió cuando el actor llevaba poco tiempo de novio con Celeste Muriega. En una de las escenas más subidas de tono del espectáculo, Sancho debía acercarse a una espectadora del público y preguntarle por sus fantasías sexuales mientras rozaba su cuerpo contra ella, situación que generaba incomodidad y risas a la vez.

Lo verdaderamente insólito llegó al finalizar la función, ya en los camarines. Allí, según contó Denise, Celeste Muriega se acercó a Christian con una presentación de lo más inesperada: "Te presento a mi mamá". El problema fue que esa misma mujer era la espectadora que había protagonizado la escena más íntima con él sobre el escenario. El estudio estalló de carcajadas ante el remate de la historia.

Denise no dejó pasar la oportunidad de cerrar el relato con una frase que coronó el momento: "Le testeó el material a su hija a ver si estaba bien, tenía que darle el visto bueno". El episodio rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del streaming y circuló por todas las redes sociales.

     

 

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