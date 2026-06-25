¿Siguen juntos? El Turco García habló de Mariela tras la confesión de Melisa Anzoátegui sobre su romance

A lo que García respondió: “Por ahí también, que ella es gran jugadora, le indiqué por dónde tiene que ir… yo estuve en tres realities, miro el programa a veces, fui a Andrea, después fui por Cinzia que le hizo ver el camino y la realidad, después arranqué por Yanina diciendo que abrazo a una persona que aprecio un montón, después pasé por Cola que lloró más que Mariela… Mariela temblaba”.

Cuando le preguntaron si se arrepiente de no haberle dicho algo, comentó: “No, le dije que es una madre espectacular, que me bancó un montón, todos saben lo que pasó ella. Debe haber, pero para mí no hay mujer en el mundo que se haya bancado lo que se bancó ella, que me fue a buscar a todos lados, siempre pensando en la familia… Si tengo que poner la balanza, me caigo al precipicio. ¿Sabes lo que me da bronca? A mí me pueden decir cualquier cosa, pero yo quería, no limpiar la imagen, pero me da bronca cómo la está viendo la gente que no la conoce. Después lo del beso, que es lo que menos me molestó ”.

“¿Cómo no me voy a angustiar? Porque la quiero, la persona que estuvo 28 años al lado mío, me bancó en un montón de cosas, sería un hipócrita. Mismo si sale de ahí y tiene otra relación… es la madre de mi hijo”, confesó y cerró afirmando: “Si ella, con todo lo que hice, se bancó todo, ¿cómo no me voy a bancar tres bailes? Sería un tarado”.

Qué dijo Melisa Anzoátegui del romance con el Turco García

Melisa Anzoategui, expareja de la Hiena Barrios, rompió el silencio en diálogo con PrimiciasYa y confirmó que mantuvo un romance con el Turco García meses atrás. La mujer reveló detalles del vínculo, que se extendió durante aproximadamente un mes, y aseguró que no se trató de una relación oculta, ya que compartieron encuentros y salidas en lugares públicos.

"Sí, nos estábamos conociendo y tuvimos intimidad. La foto en la que aparecemos frente al espejo fue tomada en un hotel de Capital", aseguró Melisa.

Además, la mujer sostuvo que el vínculo entre ambos era visible y que el exfutbolista no evitaba mostrarse con ella en público. "Él no tenía inconvenientes en mostrarse conmigo. Fuimos a comer a La Dorita, en Palermo, y ahí nos vio mucha gente", afirmó, dejando en claro que compartieron momentos fuera del ámbito privado.

"Parece que se enojó por toda esta exposición. Me bloqueó y ya no tenemos más contacto. Lo conocí el 20 de mayo y nos vimos un par de veces. No puedo negar nada porque están las fotos: compartimos momentos juntos", contó Melisa al referirse al final del vínculo con el exfutbolista.

Además, se mostró elogiosa al hablar sobre él y explicó qué fue lo que generó una conexión entre ambos: "Es una excelente persona, siempre lo admiré. Tenemos muchos temas de conversación porque él está estudiando Trabajo Social y yo también tengo una diplomatura. Compartíamos intereses y eso hizo que conectáramos muy rápido".