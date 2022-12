Diego Brancatelli tras la condena a Cristina Kirchner: "¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados?"

Quienes dejaron sus impresiones al respecto desde Twitter fueron, entre otros, Pablo Echarri, Eduardo Feinmann, Cristina Pérez, Estefi Berardi, Julia Mengolini, Jorge Rial y Malena Pichot.

En ese sentido, quien también dejó su opinión sobre la condena a Cristina fue Diego Brancatelli, quien desde Qatar llamó a luchar por la funcionaria.

"El pueblo no olvida. Siempre con @CFKArgentina. Aunque la Justicia corrupta que tenemos (y qué hay que cambiar) quiera proscribirla. No van a poder contra el amor y la lucha de su gente. Es hora, no?", lanzó el periodista.

Y arengó: "Imagino que la lucha recién comienza, no? O nos vamos a quedar de brazos cruzados?".

Diego Brancatelli salió de compras y mostró los precios de Qatar en dólares

Tras el fuerte accidente de tránsito que tuvo Diego Brancatelli y su mujer Cecilia Insinga en Qatar, el periodista mostró con sorpresa los precios desde ese país convertidos a dólar.

De recorrida por un shopping junto a su familia en Qatar, Diego fue comentando los distintos productos y precios que observaba haciendo la conversión a la moneda estadounidense.

Los periodistas y se encuentran disfrutando del Mundial junto a sus dos hijos, Valentín y Luca, y comparten en sus redes el día a día de la aventura familiar.

"Ahí tiene todos los perfumes juntos, hagan zoom. Dividan por 3.64 y les da el valor del dólar. Encargos por DM", bromeó Brancatelli desde sus historias.

"Sábanas King Size a 13 dólares pero a Cecilia Insinga no le gustaron los dibujos", mostró el periodista en otra imagen de las compras.

Y luego, al mostrar un oso de peluche gigante, expresó: "No tengo lugar en la valija pero 9 dólares volvía a Buenos Aires eh". "O estas mesas ratonas por 11 dólares", agregó.