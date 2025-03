Duro descargo de Cecilia Milone contra Mirtha Legrand tras la visita de Julieta Novarro a su programa

"Hay una familia duelando, y mi mamá lo acompañó a mi papá 50 años, con idas y vueltas, pero le dio la mano hasta el último día. Él siempre hizo lo que quiso, fue una persona con una libertad enorme. Tuvo relaciones y decía 'es mi amiga'. Un día, mi mamá le dijo 'andá con tu amiga' y lo dejó. Él después quería volver con ella", agregó la invitada en la entrevista.

Desde su cuenta de Instagram, Milone escribió en un posteo en referencia a la celebración por los 98 años de Mirtha: "Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora".

Entre los comentarios en su publicación, Moria Casán escribió: "¿Qué?". La artista le respondió y fue durísima: "Venganza... ¡Que me veía venir! No le canté en el cumple, no le fui al primer programa, y hoy me hizo destrucción total... cuando sabe perfectamente que yo no instalé la noticia. Ella sabe quién arrancó a hablar. Lo sabe ella y su descendencia... En fin, nada que me sorprenda ya".

Además, en otro mensaje agregó: "Basta de aprovecharse de mi dolor, de ofenderme y de burlarme mientras fingen cariño y admiración. No me agarran más, ¡ya salí de la cueva!".

cecilia milone posteo_mirtha legrand.jpg

La firme reacción de Nito Artaza tras la contundente acusación de Cecilia Milone

En las últimas horas, Cecilia Milone subió un video a su cuenta de Instagram, donde apunta con duras declaraciones a su ex, Nito Artaza.

"Yo no sabía hablar con la persona con la que vivía en ese momento, no podía hacerme entender. Me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos y no sabía cómo hacer para que escuchara mi alma", afirmó.

En A la tarde (América TV) revelaron que se comunicaron con Nito para tener su palabra sobre los dichos de Cecilia Milone.

El actor y humorista evitó meterse en una polémica con su ex. "Estoy hablando con Nito luego del video que publicó Cecilia. Me dice: 'di vuelta la página de mi vida, estoy en otro capítulo'", expresó el periodista Daniel Ambrosino.

"No quiero hacer ningún tipo de comentario ahora. Hoy es el cumpleaños de ella. Necesita paz y compasión", finaliza el mensaje que Nito le envió al panelista del programa de Karina Mazzocco.