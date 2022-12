Edith Hermida confirmó su separación tras 15 años de relación: "Es de común acuerdo"

image.png

En diálogo con PrimiciasYa, Edith Hermida confirmó la ruptura con Roberto Fernández. "Sí, estamos separados. Lo confirmo", afirmó la panelista al ser consultada por este portal.

La integrante de Bendita destacó que no hubo conflicto alguno. "Decidimos separarnos en buenos términos después de casi 15 años de relación", agregó.

Por último, Edith reiteró que se siente muy tranquila por poder avanzar con esta determinación priorizando el excelente vínculo que mantienen. "Es de común acuerdo, que es lo más importante", concluyó.

Feroz crítica de Edith Hermida a la China Suárez: "Mala onda y no tiene..."

Edith Hermida volvió a la carga contra la China Suárez y está claro que la relación entre las dos no es la mejor después de que la panelista contó el mal momento que vivió al encontrarse con la actriz y su novio Rusherking en un restaurante.

La panelista del ciclo Bendita, El Nueve, hizo una feroz crítica al aire contra la China Suárez: "No sé si me cae mal o me cae bien, tengo sentimientos encontrados", comenzó Edith.

"De la forma que te despreció públicamente en la calle todavía lo tenés conmiseración", le dijo Beto Casella. Y ahí la panelista tomó envión y fue por más.

"Bueno lo voy a decir: para mí lo mejor que tiene China Suárez es que es linda, el resto lo hace todo mal. Es mala actriz, es mala onda, no tiene empatía con la gente. Hay gente que se levanta a la mañana temprano", lanzó contundente.

Y siguió categórica: "Pero a las marcas hay algo que les gusta y le pautan evidentemente, les interesa su imagen... Lo único que tiene de lindo la China Suárez es que es linda".

"A las marcas les interesa la China Suárez. Una chica hueca, linda, que no tiene onda. No es buena actriz, no canta tan bien, es una del montón, no tiene nada", cerró Edith Hermida.