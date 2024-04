El brutal insulto de Emma a Mauro tras un fuerte cruce en Gran Hermano

“Es un fantasma, que se las tome de acá, es juego dice...entonces anda a hablar con los bro, porque te digo lo que tenes que hacer”, deslizó Emma.

Sin intenciones de guardarse nada, Mauro contestó: “Si, no me gusta. No me gusta porque es de todos, vos te crees que sos el dueño de un montón cosas acá, cuando no”. “Perfecto, que se lo tome como se le canta el ort…", siguió Vich.

Emma Mauro Gran Hermano

“No bueno, es mi sensación amigo. Ustedes solo ven lo malo, lo que yo me tomo mal”, sentenció Mauro y su compañero afirmó: “Yo no tengo nada contra vos. Para vos, para divertirte es que te salten arriba de la cho…".

En eso el novio de Furia lo acusó lo tener prejuicios hacia él y Emma se excusó: “No es un prejuicio, lo haces al lado de mi cama, flaco. Es lo que viniste hacer, lo veo yo y lo ve toda la gente. Venís a culear con el que se te cruce en el camino”.

“Decí la verdad, a vos te rompe la bolas que yo esté con ella también”, agregó Mauro y ante la negación del cordobés exclamó: “Entonces no pongas caras boludo cada vez que estoy con ella. Vos decís que haces todo sin intención que decís las cosas bien, y la pi… decís las cosas bien”

En ese momento Emma le pidió a Mauro que deje de gritar y fue ahí cuando Furia intervino nuevamente en la discusión. Completamente indignado, el estilista decidió alejarse de ellos y gritó: “Sos un gil de mierd..., banana come huevos”.

Alerta en Gran Hermano: Furia se hizo unos análisis de urgencia y estallaron rumores de embarazo

Los nervios, la mala alimentación y la sedentaria vida dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) afectaron la salud de Juliana Furia Scaglione al punto tal de que la participante se lo hizo saber a la producción, tras lo cual se decidió hacerle estudios médicos que inmediatamente generaron rumores de embarazo.

Teniendo presente su relación sentimental con Mauro Dalessio, ciertamente no resulta descabellada la posibilidad. Lo concreto, es que la entrenadora aceptó de inmediato la sugerencia de la producción, razón por la cual debió dejar de consumir algunos alimentos para no afectar los resultados.

“Quiero festejar con dulce de leche, pero no puedo. Me gustaría que me dé bien el estudio”, deslizó Juliana en la mesa luego de la cena tras la gala de nominaciones. Consultada por sus compañeros por los motivos del chequeo, Furia eludió revelárselos. “Ahora es solo agua, agua, agua. Porque como ustedes me votaron tanto me enfermaron y me agarró mal a la pancita”, señaló picante en referencia a haber quedado en placa.

Furia en la mesa con participantes noche antes de los estudios- GH2023.jpg

En tanto, el jueves por la mañana finalmente Scaglione se hizo los estudios acompañada por Mauro Dalessio, lo que sorprendió de sobremanera a sus fanáticos. Y si bien lo resultados recién estarán dentro de unos días, el hecho de que la pareja haya ido junta a hacer los exámenes hizo que las redes hablasen inmediatamente sobre un posible embarazo de la participante.

“¿Qué le pasó? ¿Por qué análisis?”, preguntó asombrado un usuario en X (ex Twitter), mientras que otro respondió tajante “Está embarazada, ja, ja, ja”, lo hizo que se viralizase esta versión en cuestión de minutos.

TW comentarios por estudios Furia GH rumores embarazo.jpg

“¿Se imaginan que esté embarazada? El otro día leí que estaba con mareos”, acotó otro internauta al que se sumó un cuarto usuario que intentó un reflexión más cauta. “Capaz que fue por los días que pasó hambre sumado al estrés. Le hizo pelota la parte digestiva”, escribió así como otro arriesgó que “Le van a inventar una enfermedad para sacarla. Guarden tweet”.