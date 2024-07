El comentario picante de Alexis Mac Allister en una foto provocativa de Ailén Cova

image.png

En los comentarios, Alexis Mac Allister se puso picante y dejó en claro que está muy enamorado. "¡Estás buenísima!", exclamó el ídolo de los argentinos, que evita la exposición, pero esta vez decidió jugársela con un piropo para su novia.

La relación del futbolista y Alién comenzó con un escándalo. La chica era la mejor amiga de él y Camila Mayan, la anterior pareja del crack. Para la joven fue una tremenda desilusión y la traición se volvió tema nacional en los medios.

Camila y Alexis están en medio de una batalla judicial. Ella le hizo un pedido de compensación económica por vía judicial tras los cinco años que estuvieron juntos. Habrá que ver cómo avanza dicho expediente.

Ailén Cova reapareció en las redes y presumió un vestido carísimo tras el escándalo con Alexis Mac Allister

Semanas atrás explotó un verdadero escándalo tras conocerse que Alexis Mac Allister, que está en pareja con Ailén Cova, había estado en una fiesta con Rocío Robles. Según la información, el jugador había pasado la noche con la ex bailarina de Showmatch.

Sin embargo, ella desmintió rápidamente esa versión. "No es verdad, no sé de dónde salió esa información, pero no estuve con él", le respondió a PrimiciasYa ante la consulta por el rumor que estaba circulando.

En su cuenta de Instagram, Ailén Cova reapareció y se mostró radiante, luciendo un diseño carísimo, un vestido imponente de Joti Harriague, que cuesta 405 mil pesos.

“Vestido con escote diamante y espalda descubierta con tiritas confeccionado en seda”, dice la página web de esa firma sobre dicha confección.

En los comentarios, la novia de Alexis Mac Allister recibió muchísimos halagos. “Divina”, “No, no, no. ¡Qué bomba!”, “Impresionante”, “La más linda”, “Te quedó divino”, “Sos hermosa”, fueron algunas de las reacciones que generó la imagen.