El Conejo Quiroga le tiró onda a Yanina Latorre: la picante respuesta de la angelita

Yanina le envió un mensaje a la producción del ciclo de la TV Pública y le respondió con mucha picardía al ex integrante de Gran Hermano.

“Amor, lo amo al Conejo, no sé qué me ve de hot, ¿soy hot? Creo que le tenés tanto miedo a Fernanda Iglesias que preferís g... a mí”, expresó la panelista de LAM.

El Conejo no se achicó y fue por más. “No, miedo es llegar a mi casa y no tener para comer, ¿por qué se tira abajo si es una mujer muy atractiva? Es linda mujer, muy decisiva, tiene un lindo temperamento”, detalló.

Y remató: "Me parece que la que tiene miedo es ella porque está metiendo una excusa o está metiendo una compañera al medio, el miedo está del otro lado”.

Cuál es el intenso malestar que padece Yanina Latorre por un serio problema de salud

Al aire en su programa de radio, Yanina Latorre suele compartir con sus seguidores muchos detalles de su relación con Diego Latorre, sus problemas cotidianos y hasta de su intimidad.

En su ciclo en El Observador, la angelita contó que sufre de un fuerte malestar, que es consecuencia de un problema de salud en uno de sus oídos.

“Desde el día que tuve el tumorcito en el oído no se me fue más el zumbido... Es como un ruido de mar. Es horrible. A principio me volvía loca, ahora ya me acostumbré”, relató.

Si bien durante el día casi no lo siente, porque está en contacto con otras personas, escuchando y hablando constantemente, todo cambia antes de irse a dormir o cuando está en silencio en su casa. “Lo siento cuando estoy sola y en silencio, cuando me voy a dormir a la noche”, advirtió.

Lo cierto es que, aunque trata de sobrellevar la situación, es un enorme padecimiento. "Lo odio, a veces me despierta", remató.