El controvertido comentario de Mariana Brey sobre las Islas Malvinas que generó polémica

Ahí, su compañero disintió con Brey y acotó: "No, yo al revés, creo que nos trata de boludos. Creo lo contrario". "Usa el pragmatismo. Creo que el término en sí mismo pudo haber molestado, de hecho molestó y ha recibido muchas críticas, pero creo que nos habla de manera adulta. Está diciendo quiénes viven en las Islas, quiénes sacan rédito de eso. No somos los argentinos, aunque nos duela", siguió la periodista.

"No somos los argentinos, perdimos las Islas hace muchísimos pero muchísimos años, las sentimos nuestras...", continuó Brey. Inmediatamente, Brancatelli la interrumpió y le constestó: "No podemos hablar eso, de ninguna manera. Es una burrada".

"Creo que a lo que está haciendo referencia es que lamentablemente no son nuestras las Islas", agregó la presentadora. "Son nuestras, Mariana. ¿Cómo que no son nuestras? No repitas lo que te dicen. No las sentimos, son nuestras", expresó Brancatelli indignado.

"Yo te pregunto entonces si sacamos algún tipo de provecho de las Islas", le consultó a su compañero mientras este se agarraba la cara del enojo que tenía.

"Pero no se está discutiendo eso, se está discutiendo el territorio", intervino un panelista. "¿Hay que recuperarlas? Cómo las recuperamos", se preguntó Brey. "Vía diplomática, como tantos territorios se han recuperado", le respondió.

Sus controversiales dichos no tardaron en viralizarse y los internautas reaccionaron: "Realmente no puede haber alguien diciendo estas burradas en la televisión, vergonzoso"; "A Mariana Brey hay que usurparle la casa, sacarla a patadas y decirle 'ahora es mía'. Así va a entender" y "Bruta, ignorante, mala leche y anti patria", entre otros comentarios.

Marcela Tauro cuestionó a Jorge Rial por sus fuertes dichos contra Mariana Brey: "Horrible"

Jorge Rial fue categórico al cuestionar la opinión de Mariana Brey tras los serios incidentes que se registraron el miércoles en la zona de Congreso en la marcha de los jubilados donde se convocaron también hinchas de varios clubes.

“Hay hijos de p... en todos lados. Incluso en nuestro canal, digámoslo todo porque no puede ser, viejo. ¡Periodistas hijos de p...! Han degradado este laburo. Son voceros de un régimen, sépanlo”, expresó al aire el conductor por la postura de Brey en favor del accionar policial en la manifestación.

Y agregó muy picante: “Gente que en nuestro propio canal preguntó ‘¿Están seguros que quien hirió a Grillo fue la policía?’. Cuando hacés eso pasás a la condición de hijo de puta. Me da vergüenza y me da temor”.

En el programa Intrusos, América Tv, se analizó el fuerte cruce entre Mariana Brey y Nancy Pazos en A la Barbarossa y también la postura de Rial en el tema y Marcela Tauro lo cuestionó por cómo trató a su colega.

"Lo de Jorge también me pareció horrible, que haya tuiteado", precisó la panelista. Y profundizó: "Estás pidiendo como la cabeza siento".

A lo que Karina Iavícoli observó: "Aparte él es poderoso, digamos las cosas como son, al lado de Brey. Puede levantar el teléfono y decir sáquenla. De hecho, no la nombró pero dio a entender quítenmela a esta piba. En C5N la aman a ella".