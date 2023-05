El contundente descargo de Anamá Ferreira tras su furia en el programa de Pilar Smith: "Me costó mucho...."

Embed

"Ustedes solo saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. Yo no puedo hablar de nada. Dije que Wanda estaba vestida de Versace y me dicen: '¿a quién le importa?'", exclamó la panelista.

Finalmente, Anamá se levantó, agarró sus cosas y se fue del estudio. "¡Me hartaron! ¡Yo no trabajo así! ¡Me voy!", expresó, se retiró y no volvió al piso.

AnamaFerreira.jpg

Anamá Ferrreira habló de su enojo en Gossip

En diálogo con PrimiciasYa, Anamá Ferreira habló sobre la pelea con sus compañeros de Gossip (Net Tv). La ex modelo contó que la incomodidad con el equipo venía desde mucho antes.

"Me enojé por lo que pasó al aire. Yo tenía unas fotos de Juana Viale y su nuevo novio. Era una primicia. Me dijeron que no era una primicia. Me dio bronca porque me costó mucho conseguirla", detalló la brasileña.

Anamá mencionó que sus compañeros cruzaron un límite. "Ya me va a pasar. No es para tanto. Dicen que el que se enoja, pierde, pero no me parecía que me burlaran tanto", añadió.

Por último, la ex modelo dijo que no sabe si seguirá en el ciclo. "Me tomo un tiempo. Me voy de viaje a calmar la cabeza. Después veo qué hago", concluyó.