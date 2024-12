El contundente e inesperado mensaje de una de las hijas de Wanda Nara en plena nota con LAM

"No planificamos nada para la fiesta. Hace rato que estoy muy bien con mi papá. La verdad es que la familia es siempre la familia. No sé cuántos invitados hay, mis amigos y Elián lo armaron. No armé nada de la fiesta. Me llamaron acá del barrio y no sabía qué cosas pasaban", explicó Wanda Nara sobre la celebración de su cumpleaños número 38.

En un momento de la nota a una de las hijas de la mediática se la escucha gritar desde la parte trasera de la camioneta con la frase: "Dejen de hablar mal de mi mamá".

Tras terminar la entrevista, Marcela Feudale observó desde el piso: "Dijo algo la nena desde atrás". Y Ángel de Brito marcó: "No nos vamos a pelear con los nenes, tengamos un límite".

"Son divinas las nenas", dijo Marixa Balli. "Las hijas ven todo, Wanda en lo de Susana mintió, dijo que no veían nada", concluyó picante Pepe Ochoa.

wanda nara lam.jpg

La palabra de L-Gante tras las duras declaraciones de Tamara Báez sobre Wanda Nara: "Una cosa es..."

Este lunes Wanda Nara celebró su cumpleaños y, antes de entrar al festejo, su novio L-Gante habló con LAM, América Tv.

"Yo vengo dando regalos desde hace tiempo. No puedo decir qué es lo que le voy a regalar, porque me van a cagar la sorpresa. Ahora se van a enterar cuando se hagan las 12", respondió el cantante de RKT cuando le preguntaron por el regalo que le dará a la rubia, quien cumple 38 años.

Luego, le consultaron por su vínculo con la China Suárez y Elián Valenzuela aseguró: "Yo nunca genero problema con nadie. Yo trato bien a todos. Que le quede lo mejor de mí a toda la gente".

Más adelante, Pepe Ochoa le preguntó por los dichos de su ex, la mamá de su hija Jamaica, Tamara Báez, sobre una supuesta infidelidad con Wanda.

"Respeto los ideales de cada uno y también me gustaría que respeten los míos. No se puede pedir todo, por eso me ocupo de mis cosas y no me importa mucho lo que digan. Lo que diga mi entorno, mi círculo sí, pero gente que no vive en mi día a día puede hablar lo que quiera porque no va a saber nunca cómo es", afirmó.

"¿Pero salías con Wanda cuando estabas todavía casado?", quiso saber la angelita Fernanda Iglesias. "No, sería irrazonable. Una cosa es que la conozca en ese tiempo, pero de salir, estar en pareja, imposible. Yo he estado con otras personas, pero como no son famosas, Tamara o cualquier persona no va a hablar de eso", contestó L-Gante.

Cabe recordar que el domingo que Wanda había estado en el living de Susana Giménez, Báez la había cuestionado duramente a través de las redes sociales.

“Yo les confirmo que ella se metió con el papá de mi hija cuando estábamos juntos. Hablé con Kennys (Palacios) por teléfono y me lo negaba. En fin... siempre tuve la razón”, había señalado Tamara en un comentario de un vivo de Yanina Latorre en Instagram.