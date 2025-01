El desafiante y desgarrador mensaje de Bárbara Lanata contra Elba Marcovecchio a 15 días de la muerte de su papá

“En el caso de Bárbara, es una mujer, tiene 35 años…y con Lola, a Lola la amaba. Para mí fue una gran decepción que la subieran a esta cuestión. De hecho, no creo que en su corazón esté lo que hizo. Me resisto", dijo sobre la dura interna con las hijas de Lanata.

elba marcovecchio.jpg

Y apuntó contra ellas por los videos que circularon donde se la ve buscando objetos de la casa de su marido: "Sacar de contexto los videos para dañar, nada más que para dañar, porque no tiene ningún significado en la Justicia”, expresó.

Lo cierto es que horas más tarde, desde su cuenta en Instagram, Bárbara Lanata fue contundente y le respondió a Elba, con quien tiene una tirante relación hace tiempo.

"Qué triste todo. Nunca escuché tantas mentiras juntas. 15 días pasaron nada más. Mejor que mi papá ya no está para ver todo esto, estaría muy dolido", lanzó sin vueltas la hija del conductor.

Bárbara se mostró muy molesta por las fuertes declaraciones de la última esposa de su padre y fue categórica al sostener que son "mentiras" sus dichos.

barbara lanata respuesta fuertes declaraciones de elba marcovecchio.jpg

Elba Marcovecchio reveló que una famosa periodista fue amante de Jorge Lanata: "Se metía en mi matrimonio"

En LAM, América Tv, Elba Marcovecchio tuvo este martes un mano a mano con el conductor Ángel de Brito y reveló que una famosa periodista fue amante de Jorge Lanata.

"Por primera vez, Elba Marcovecchio confirma que Romina Manguel fue amante de Jorge Lanata", anunció el presentador antes de mostrar la última parte de la entrevista con la abogada.

"Romina Manguel dijo que habías alejado a Lanata de todo su entorno íntimo", le comentó De Brito. "Vos querés que te cuente la verdad. Sin lugar a dudas, Jorge se alejó de Romina Manguel. Yo no puedo creer el cinismo que tiene de hablar de mí", le respondió.

"Jorge, conmigo, decía que era un león vegetariano y que se portaba re bien, y yo le creo. Yo realmente le creo su fidelidad, misma fidelidad que él a mí me pedía", siguió.

"Cuando había mensajes que eran banquina me los mandaba para mostrarme que no tenía nada que ocultar", contó. "Imaginate si me encontraba con un mensaje de ese tenor unívoco, que no admite juegos", resaltó.

Acto seguido, De Brito le consultó: "O sea, ¿Manguel quería tener una relación con él? ¿O la habían tenido y la quería retomar? ¿Cómo es? ¿Fueron amantes?".

"Jorge me había contado que sí él había tenido una relación con ella. No sé, lo que sí es seguro es que, cuando nosotros estábamos casados, ella le mandaba mensajes a Jorge particulares", afirmó.

"¿Por ejemplo?", quiso saber el comunicador. "Y... 'Lo que te haría por una cartera Hermès'. Heavy, estábamos casados", reveló. "Y así... cuarenta mensajes más", agregó.