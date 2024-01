El desconsolado llanto de Nenu López tras su perfomance en el Bailando 2023: "No es mi fuerte"

La One remarcó: "La coreo es muy buena. Es una coreo extraordinaria. Esta tenía de todo, muy complicada. Te felicito, Facu (Insúa). Vi algunas impresiciones, pero vi cosas muy difíciles".

Más adelante, el coach acotó: "Moria, ¿puedo decir algo? Es para aplaudir a los chicos. Porque yo traté de plantear algo para apostar a más. Los chicos la verdad que pueden, le están metiendo muchas ganas. Nenu, amiga, te re banco y lo das todo siempre, te recontra felicito". El conductor Marcelo Tinelli al ver que la bailarina que no paraba de llorar interrumpió Insúa y dijo: "La veo llorar, y lo que dice Moria es verdad. El labio lo movía apenás empezó. ¿Te pasa algo? ¿Estás con algún tema?".

"No, la verdad es que me costó muchísimo la coreo. Tenía mucho miedo de exponerme, porque esto no es mi fuerte. Yo soy más urbana, como vieron en el ritmo anterior. Quise apostar a eso, porque confío en Facu y confío en Martín, que la rompe toda y se re esfuerza. Y no quería cambiar la coreo por mí que soy la profesional", expresó Nenu entre lágrimas.

Embed

La razón por la que Nenu López mintió sobre el inicio de su relación con Martín Salwe: "Nos habíamos..."

Después de que Coti Romero acusara a la pareja de Nenu López y Martín Salwe de haber mentido sobre cómo inició su relación, la bailarina contó su verdad en El debate del Bailando (América TV).

La conductora Denise Dumas le preguntó a la rubia: "¿Empezó como una mentira, como una estrategia, y se convirtió en real?". "No, estrategía nunca", le respondió López.

“Nos habíamos dado un beso y yo sabía que en el streaming lo sabían, y sabiendo cómo es Marcelo (Tinelli) lo iban a exagerar. Porque Marcelo ya me tiró: ‘¿Cuándo los hijos?’”, comenzó explicando Nenu.

Y bromeó: “Sabía que lo iban a exagerar, y en el streaming lo cuentan, y yo tenía miedo de que dijeran que yo ya estaba saliendo con él ¡Se me quemaban los chongos!”.

Más adelante, la bailarina aseguró: “Fuera de eso no quería quedar como que estaba conociendo a alguien, y que salía con otro, y que a la vez me ponía de novia al toque. No fue una estrategia. Es más, cuando Marcelo me dice que yo iba a bailar con él, me enteré en vivo”.